Son dakika | CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu beraat etti: Teğmenlere sahip çıkmıştı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla açılan davada beraat etti.

Bağcıoğlu hakkında, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin subay andı okuyarak kılıçlı yemin ettikleri için disipline sevk edilmesini eleştirdiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

“Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla açılan ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Bağcıoğlu’nun yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Bağcıoğlu'nun Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla açılan davada beraat ettiği ifade edildi.