Son Dakika | CHP Ataşehir Kongresi'ne 'kayyum' engeli!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türk siyasi tarihine geçecek tartışmalı bir karara imza attı. CHP'nin 2023'te YSK'nın kesinleştirdiği İstanbul İl Kongresi'ndeki iddialar nedeniyle yönetimi görevden alındı. Mahkeme, Gürsel Tekin ve beraberindeki kişileri kayyum olarak atadı.

Bu kararın ardından, devam etmekte olan CHP'nin olağan kongresi hakkında da karar çıktı.

İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını gerekçe göstererek CHP'nin Ataşehir ilçesindeki kongresinin yapılamayacağına hükmetti.

YSK Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'na gönderdiği yazı şöyle: