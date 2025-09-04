Son Dakika | CHP Ataşehir Kongresi'ne 'kayyum' engeli!
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türk siyasi tarihine geçecek tartışmalı bir karara imza attı. CHP'nin 2023'te YSK'nın kesinleştirdiği İstanbul İl Kongresi'ndeki iddialar nedeniyle yönetimi görevden alındı. Mahkeme, Gürsel Tekin ve beraberindeki kişileri kayyum olarak atadı.
Bu kararın ardından, devam etmekte olan CHP'nin olağan kongresi hakkında da karar çıktı.
İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını gerekçe göstererek CHP'nin Ataşehir ilçesindeki kongresinin yapılamayacağına hükmetti.
YSK Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'na gönderdiği yazı şöyle:
"13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verilmiştir.
Bu nedenle, söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçesi 7. Olağan Kongresi’nin belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyeceği hususu,
Bilgilerinize rica olunur."