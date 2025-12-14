Son dakika | 'Ben Yeşil' diyen kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, 11 Aralık günü kaleme aldığı köşe yazısında, 9 Arlık günü kendisini arayan bir şahsın, kendisini Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetlerde ismi geçen katil, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olarak tanıttığını iddia etti.

Öztürk, yazısının ilgili kısmında, "9 Aralık 2025 tarihinde saat 13.30 civarında gazetemizin santralinden beni arayan kişiyle, uygun olmadığım için konuşamamıştım. Yarım saat sonra yeniden aradı. 'Ben Yeşil' dedi. Tabii ki bu kod isimle bilinen 'Yeşil' Bingöl'ün Solhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, Güneydoğu'da her olayın içinde olduğu yazılan, söylenen Mahmut Yıldırım'dı" ifadelerini kullandı.

Telefon açıp 'Ben Yeşil' dedi! Şu anda nerede olduğunu söyledi...

CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ OLDUĞU ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı, Öztürk'ün Sözcü gazetesindeki “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlıklı yazısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Öztürk'ü 3 kez arayan şahsın kimliğinin tespit edildiği duyuruldu.

Aramaların ilkinin 1 dakika 59 saniye, 2'ncisi 15 dakika, 3'üncü aramanın ise 13 dakika 34 saniye sürdüğü belirtilen açıklamada, arayan şahsın C.A. adlı hükümlü tarafından yapıldığı ifade edildi.

Şahsın, “adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten” suç kaydı bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"11 Aralık 2025 tarihinde 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır. Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür 2. arama 15 dakika sürmüştür. 3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunmaktadır."