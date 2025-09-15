Son dakika | Bayrampaşa'da CHP'li bir Meclis üyesi daha istifa etti!

Yayınlanma:
Son dakika... CHP Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Murat Salman, partiden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Murat Salman, partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salman, bundan sonraki süreçte meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti. Salman'ın istifasıyla birlikte Meclis'te 19 CHP, 15 AKP+MHP ve 3 bağımsız üye bulunuyor.

Salman'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Bundan sonra yoluma bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğim.

Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim bundan sonrada kimseden bir destek talebim yoktur. Bayrampaşalı komşularıma hemşerilerime her türlü yardımcı olabilmek, onların çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak ve yerine getirmek için görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim. Meclis Üyesi seçilmem sadece bir partinin ya da bir kesimin etkisiyle olmamıştır.

2019 yılında Yıldırım Mahallesinde Muhtar Adayı olduğum dönemde aldığım oyların etkisi büyüktür. Bundan sonra bütün Bayrampaşalı hemşerilerimin meclis üyesi olmak bana güç katacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi listelerine oy veren vatandaşlarımıza destek veren tüm dostlarıma ve hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bayrampaşa için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" denildi.

whatsapp-image-2025-09-15-at-14-57-37.jpeg

ÖZGÜR ÖZEL: AKILLARINCA BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE ÇÖKECEKLER

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Özel, "Bayrampaşa'da bizim 20 meclis üyemiz var. AK Parti'nin 15, 2 de bağımsız. 22'den 15 çıkarınca 7 ya. 8 belediye meclis üyesi tutukluyorlar. Ya bağımsızlar da gider bunlara oy verirse diye. Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler akıllarınca" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

