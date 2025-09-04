Son dakika | Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi hakkında tutuklama talebi
Son dakika haberi... Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 2 kişi hakkında tutuklama talep edildi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine operasyon düzenlendi. Bu kapsamda dün gözaltına alınan 7 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
2 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
7 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında tutuklama talep edildiği ifade edildi.