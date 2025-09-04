Son dakika | Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi hakkında tutuklama talebi

Son dakika | Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi hakkında tutuklama talebi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 2 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine operasyon düzenlendi. Bu kapsamda dün gözaltına alınan 7 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

2 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

7 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında tutuklama talep edildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

