Son Dakika | Ayhan Bora Kaplan soruşturması! Üç emniyet müdürü beraat etti bir polis ceza aldı

FETÖ’cü firari Cevheri Güven'e bilgi, belge verdikleri iddiasıyla yargılanan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan beraat etti.

Tutuklu sanık polis memuru Serkan Dinçer’e ise 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

NELER OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan dosyasını yürüten bazı emniyet görevlileri hakkında, FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi ve belge sızdırdıkları iddiasıyla dava açılmıştı. Süreç devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı dosyada bu kez polis müdürlerine kumpas kurulduğu iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, Kaplan’ın firari avukatı Cengiz Haliç ile yurt dışına çıktıktan sonra M7 koduyla gizli tanık olduğunu açıklayan Serdar Sertçelik arasındaki yazışmalar merkeze alındı. Savcılık, bu yazışmaların polislere yönelik suçlamaların planlı biçimde hazırlandığını gösterdiğini öne sürdü.

T24’ten Asuman Aranca’nın aktardığına göre, dosyada Cevheri Güven’e gönderildiği iddia edilen belgenin polisler tarafından sızdırılmadığı, Haliç tarafından Sertçelik’e iletildiği, Sertçelik’in de bunu Güven’e gönderdiği iddia edildi. Bu nedenle yeni iddianamenin, polisler hakkında FETÖ’ye yardım suçundan süren davayı doğrudan etkileyebileceği belirtildi.

İddianamede, Haliç’in Sertçelik’e bazı polis müdürleriyle görüşmesini, ses kaydı almasını, kayıtlarda belirli gazeteci ve siyasetçi isimlerini özellikle geçirmesini istediği ileri sürüldü. Savcılık, Sertçelik’in daha sonra kendisine gönderilen metinleri okuyarak videolar çektiğini, bu videoların düzenlenip YouTube’da yayımlandığını kaydetti.

Soruşturma, eski Ankara Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın avukatının ofis kapısına bırakılan telefon ve notla başladı. Telefon üzerinde Jandarma Siber Suçlar, Emniyet Siber Suçlar, bilirkişiler ve Adli Tıp Kurumu tarafından ayrı ayrı inceleme yapıldı. Raporlarda yazışmalarda manipülasyon tespit edilmediği belirtildi.

Savcılık, yazışmalarda geçen bazı olayların para transferleri, HTS kayıtları ve başka delillerle de doğrulandığını öne sürdü. İddianamede, Cengiz Haliç hakkında 160 yıl 3 aya, Serdar Sertçelik hakkında 45 yıla, Ayhan Bora Kaplan hakkında ise 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre ise Sertçelik’in telefonunda, iktidar medyasının Ayhan Bora Kaplan operasyonunu “darbe” iddiası üzerinden haberleştireceğinin önceden yazışmalara yansıdığı da tespit edildi. Bu mesajlardan sonra iktidar medyasında dosyayı “darbe girişimi” ve “kumpas” başlıklarıyla gündeme taşıyan haberler yayımlandı.