Son Dakika | Ankara Büyükşehir'den o hesaplar hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesapları üzerinden iştirak şirketleri ve bürokratlara yönelik yöneltilen yolsuzluk iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, paylaşımların yalnızca dezenformasyon değil, “doğrudan kurum işleyişini hedef alan” nitelikte olduğu ifade edildi. ABB çalışanlara yönelik şantaj yapıldığı da ifade edildi.

Belediye açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

ŞANTAJ İDDİASI

ABB, bazı kişilerin aracılar yoluyla şantaj girişiminde bulunduğunu belirtti:

ABB, paylaşımların kurum içi işleyişi etkilediği belirtilerek şu uyarı yapıldı:

“Kamu kurumunu baskı altına almayı, çalışanlarımızı korkutmayı amaçlayan bu şantaj girişimleri artık yalnızca bir dezenformasyon değil, doğrudan bir suç teşebbüsüne dönüşmüştür. Çalışanlarımız ve aileleri bu sorumsuz davranışlardan elbette etkilenmektedir. Kamu görevlisine hakaret suçtur.”

ABB'nin açıklamasında sosyal medyada “belge açıklanacak”, “güçlü deliller var” şeklinde dolaşıma giren içeriklerin hiçbir somut bilgiye dayanmadığı da vurgulandı:

“Bu hesaplar tarafından ‘çok yakında belgeler açıklanacak’, ‘ellerimizde güçlü deliller var’ gibi ifadelerle kamuoyuna servis edilen paylaşımlar, hiçbir somut bilgiye dayanmamasına rağmen kurum içinde tedirginlik yaratmakta; görevini yapan bürokratlarımızı ve çalışanlarımızı zan altında bırakmaktadır.”

ABB, ellerinde bilgi ve belge olduğunu öne sürenlere yönelik çağrıda bulundu:

Başsavcılığa yapılan başvuruda, ABB iştiraki ANFA Ankara Altınpark Ltd. Şti. hakkında yapılan iddiaların resen soruşturulması istendi.

ABB açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABB tarafından Sosyal medya paylaşımlarının kurum içi işleyişi de olumsuz etkilediği ifade edildi:

Belediye, kamuoyuna açık bir çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Büyükşehir belediyesiyle ilgili elinde bilgi veya belgesi olanlar ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN 2025/246444 hz. dosyasına bildirsinler. Bunu yapmayıp ima yoluyla dahi olsa çalışanlarımız hakkında bu tür sosyal medya paylaşımları üzerinden bu yollara başvuranlar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır.”

Ankara Büyükşehir, söz konusu hesapların, 'Troll' olarak tanındığını belirterek şu suç duyurusunda bulundu:

"Son dönemde, özellikle konser “soruşturması” akabinde “troll” olarak tabir edilen bazı sosyal medya hesaplarından, gerek İdaremizi, gerek İdaremizde görev yapan bürokratları, gerekse İdaremiz iştiraklerini ve yöneticilerini zan altında bırakıcı, toplum nezdinde karalayıcı birtakım paylaşımlar yapılmakta, “çok yakında bu paylaşımları destekleyici belgeler paylaşılacağı” şeklinde, toplumda infial yaratan ve kaygı uyandıran paylaşımlar yapılmakta, bu paylaşımların yarattığı etkiyle maddi menfaatler temin edilmeye, tabiri caizse şantaj yapılmaya çalışılmaktadır. Gerek yargısal süreçler, gerekse İdaremiz hakkında basında ve sosyal medyada yer alan, gerçekliği hiçbir şekilde ispatlanmamış bilgi kirliliği, kötü niyetli birtakım şahıslar tarafından fırsata çevrilmeye çalışılmaktadır. Bu gibi “ellerinde çok güçlü belgeler” bulunduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcılarının, suç duyurusunda bulunmak yerine sürekli olarak toplumun aklını karıştıran, kutuplaştıran, gerçekliği de ispatlanmayan beyanları artık toplum barışını alenen tehdit eder seviyeye gelmiştir. Kaldı ki mezkur paylaşımlar, yürürlükte olan 7418 sayılı Dezenformasyonla Mücadele Kanununa da aykırıdır.

Söz konusu iddiaların, şahıslarca/hesaplarca iddia edildiği gibi suç teşkil edip etmediği, ancak yargı mercilerince yapılacak soruşturmalar neticesinde belirlenebilir. Bu nedenle dilekçemiz ekinde bulunan ve Sayın Başsavcılığınızca resen tespit edilecek paylaşımlarda bahsedilen ve ANFA Ankara Altınpark Ltd. Şti. ile ilgili olduğu öne sürülen iddiaların Sayın Başsavcılığınız tarafından soruşturulmasını, bir suç tespiti edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli yargısal işlemlerin yapılmasını, ancak yapılacak soruşturma neticesinde iddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması halinde, bu paylaşımları yapan kullanıcıların tespit edilerek haklarında 7418 sayılı Kanuna muhalefet ve TCK m.217/A uyarınca kamu davası açılmasına karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

Şüpheli şahıslar tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarındaki iddiaların araştırılmasını, iddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması halinde bu paylaşımları yapan kullanıcıların tespit edilerek haklarında, 7418 sayılı Kanun ve TCK m.217/A uyarınca kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 20.10.2025"