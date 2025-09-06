Son dakika | Alaattin Köseler'in tahliyesine savcılıktan itiraz

CHP'li Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yargılandığı davada, dün Köseler'in tahliyesine karar verilmişti. Savcılık Köseler'in tahliyesine itiraz etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddinamade Köseler'in 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

KÖSELER TAHLİYE EDİLDİ

Konuya ilişkin dün 26 kişi İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, soruşturmaya konu olan ihalelerin muhasebe evrak ve dokümanlarını Beykoz Belediyesinden istenmesine karar verdi.

Dosya kapsamında tutuklu olan aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu tüm sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. Savcılığın Köseler'in tahliyesine itiraz ettiği ifade edildi.