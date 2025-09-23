Son dakika | AKP'den Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Son dakika | AKP'den Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Yayınlanma:
Son dakika... AKP, CHP lideri Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gözaltına alınmadan önce AKP ve MHP'li yöneticiler tarafından arandığını ve kendisine teklif götürüldüğünü belirtmişti.

AKP, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hakkında söz konusu açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

AKP'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, Bayrampaşa Belediyesi üzerinden İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik dile getirdiği mesnetsiz iddia ve iftiralara karşı, il başkan yardımcılarımızla birlikte hukuki süreci başlattık. Bu kapsamda, Çağlayan Adliyesi’nde Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduk" denildi.

g1hxjrkxsaak5mq.jpeg

AKP İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal tarafından yapılan açıklamada, "Özel, yaptığı açıklamada “AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin Bayrampaşa Belediye Başkanına, 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' dediğini iddia ederek burada bulunan il başkan yardımcımızın şahsına basın yoluyla hakarette ve iftirada bulunmuştur. Açıkça ifade ediyoruz ki; bu iddia, tamamen gerçek dışıdır, hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan siyasi bir manipülasyondan ibarettir.

MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETTİLER

İftira ve hakaretten dolayı her bir il başkan yardımcımızın manevi şahsiyetleri zarar gördüğünden temsili olarak kendisine '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açılacaktır" açıklamasında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gözaltına alınmadan önce AKP ve MHP'li yöneticiler tarafından arandığını ve kendisine teklif götürüldüğünü iddia etmişti. Özel'in yaptığı açıklamada, "Hasan Mutlu'yu MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. Hasan Bey'in eşi de dinliyor bunu. Cuma sabah da AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. 'Yarın sabah alacaklar seni. bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' diyor. Hasan Mutlu savcıya da söylüyor bunu. Savcı gülüyor. Burası hukuk devleti mi?" ifadeleri yer almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

