Siyasetçi Nesrin Nas'tan çarpıcı dokunulmazlık açıklaması: Kılıçdaroğlu'na yalvardık

Siyasetçi Nesrin Nas'tan çarpıcı dokunulmazlık açıklaması: Kılıçdaroğlu'na yalvardık
Yayınlanma:
Akademisyen ve eski siyasetçi Nesrin Nas, dokunulmazlıkların kaldırılması sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nas, o dönem CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan toplantıda anayasa hukukçularının uyarılarına rağmen dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili kararın alındığını söyledi.

Siyasetçi Nesrin Nas, dokunulmazlıkların kaldırılması sürecine ilişkin yaptığı açıklamada dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kritik bir toplantı yaptıklarını anlattı.

Bilge Yılmaz'dan çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: Beni hiç şaşırtmadıBilge Yılmaz'dan çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: Beni hiç şaşırtmadı

"YALVARDIK 'YAPMAYIN' DEDİK"

İlke TV’nin programında konuşan Nesrin Nas, Özgür Özel’in bu konuda “özür dilediğini” hatırlatarak, o dönemde yaşananları şöyle anlattı:

“Bu dokunulmazlıklar meselesi çıkınca ben Kılıçdaroğlu’nu aradım. İstanbul’a geldi, anayasa hukukçularının katıldığı 22 kişilik bir toplantı yaptık. Ben Kılıçdaroğlu’nun yanında oturuyordum, toplantıyı ben yönettim. Yalvardık, ‘yapmayın bunu, bu adımı atmayın, Türkiye’de siyaseti bitirirsiniz’ dedik.”

"BİZİM GİBİ İNSANLARIN TUTUKLANMASINI ÖNLEMENİZDEN BAHSEDİYORUZ"

Nas, toplantıda İbrahim Kaboğlu ve merhum Ergun Özbudun gibi isimlerin de bulunduğunu belirterek, “Kılıçdaroğlu herkesi dinledi, sonunda ‘ben tutuklanmaktan korkmuyorum’ dedi. Ben de döndüm, ‘biz sizin tutuklanmanızdan bahsetmiyoruz, bizim gibi insanların tutuklanmasını önlemenizden bahsediyoruz’ dedim” ifadelerini kullandı.

Nas, dokunulmazlık kararının Türkiye’de siyasetin geleceğini etkileyen bir kırılma yarattığını savunarak, “Geçmişle yanlış ilişkiler kurarsanız, gelecekte de sorunlar birikir. Bir şeyleri hafızaya gömmek çözüm değil, patlar” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Siyaset
İstanbul Valisi Davut Gül: Cumhuriyet emin ellerde
İstanbul Valisi Davut Gül: Cumhuriyet emin ellerde
CHP'li Günaydın'dan Erdoğan'ın o sözlerine fabrikalı yanıt
CHP'li Günaydın'dan Erdoğan'ın o sözlerine fabrikalı yanıt