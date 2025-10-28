Siyasetçi Nesrin Nas'tan çarpıcı dokunulmazlık açıklaması: Kılıçdaroğlu'na yalvardık

Siyasetçi Nesrin Nas, dokunulmazlıkların kaldırılması sürecine ilişkin yaptığı açıklamada dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kritik bir toplantı yaptıklarını anlattı.

"YALVARDIK 'YAPMAYIN' DEDİK"

İlke TV’nin programında konuşan Nesrin Nas, Özgür Özel’in bu konuda “özür dilediğini” hatırlatarak, o dönemde yaşananları şöyle anlattı:

“Bu dokunulmazlıklar meselesi çıkınca ben Kılıçdaroğlu’nu aradım. İstanbul’a geldi, anayasa hukukçularının katıldığı 22 kişilik bir toplantı yaptık. Ben Kılıçdaroğlu’nun yanında oturuyordum, toplantıyı ben yönettim. Yalvardık, ‘yapmayın bunu, bu adımı atmayın, Türkiye’de siyaseti bitirirsiniz’ dedik.”

"BİZİM GİBİ İNSANLARIN TUTUKLANMASINI ÖNLEMENİZDEN BAHSEDİYORUZ"

Nas, toplantıda İbrahim Kaboğlu ve merhum Ergun Özbudun gibi isimlerin de bulunduğunu belirterek, “Kılıçdaroğlu herkesi dinledi, sonunda ‘ben tutuklanmaktan korkmuyorum’ dedi. Ben de döndüm, ‘biz sizin tutuklanmanızdan bahsetmiyoruz, bizim gibi insanların tutuklanmasını önlemenizden bahsediyoruz’ dedim” ifadelerini kullandı.

Nas, dokunulmazlık kararının Türkiye’de siyasetin geleceğini etkileyen bir kırılma yarattığını savunarak, “Geçmişle yanlış ilişkiler kurarsanız, gelecekte de sorunlar birikir. Bir şeyleri hafızaya gömmek çözüm değil, patlar” dedi.