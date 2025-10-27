Bilge Yılmaz'dan çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: Beni hiç şaşırtmadı

2023 seçimleri öncesinde İYİ Parti’ye katılan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ise partiden ayrılan Prof. Dr. Bilge Yılmaz, muhalefet cephesindeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Yılmaz, CHP kurultayına dair verilen son kararı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi tutumunu ve Meral Akşener’in 2023 seçimlerindeki rolünü değerlendirdi. Yılmaz, CHP’deki son yargı kararına ilişkin “Bir çiçekle bahar gelmiyor” diyerek, CHP'ye yönelik baskının farklı biçimlerde süreceğini söyledi.

Yılmaz, "Bir çiçekle bahar gelmiyor. Buradan söylediğiniz sonucu çıkarmak biraz naiflik olur, saflık olur. Bence Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve muhalefete yönelik baskı başka şekillerde devam edecek. ‘Mutlak butlan’ konusunu kapatan bu kararı ‘küçük bir taktik değişiklik’ diye yorumluyorum" dedi.

"KILIÇDAROĞLU BENİ HİÇ ŞAŞIRTMADI"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Mutlak butlan' tartışmaları sırasındaki tutumunu eleştiren Yılmaz, "Beni hiç şaşırtmadı. Beni bu konuda asıl şaşırtan CHP’li arkadaşlarımızın kendileri. Hatırlayın, 2023 seçimlerine giderken Kemal Bey’i bir ‘demokrat dede’ olarak yere göğe koyamayanlar, bu son olayda onu 'kötü, açgözlü, doyumsuz, düşüncesiz' bir insan olarak sundular. Kemal Bey o zaman da öyleydi, şimdi de böyle. Yani benim tanıdığım Kemal Bey bu zaten" açıklamasında bulundu.

Bilge Yılmaz'dan Mehmet Şimşek'i kızdıracak ekonomi yorumu!

"KARAR OYÇOKLUĞUYLA ALINMIŞTI"

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine ilişkin de konuşan Yılmaz, "Hatırlattığınız masadan kalkma krizinin ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda bir oylama yapıldı. O oylamada bir tek Rıdvan Uz ve ben ‘hayır’ oyu vermiştik. Dolayısıyla da Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek kararı oybirliğiyle değil oyçokluğuyla çıkmıştı" diye konuştu.

"SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ DEĞİLDİ"