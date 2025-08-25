Sıvasız ilçeye saray yaptılar! Kaymakam 71 milyon liralık bu konakta çalışacak

Sıvasız ilçeye saray yaptılar! Kaymakam 71 milyon liralık bu konakta çalışacak
Isparta'nın 15 bin nüfuslu ilçesinde Keçiborlu'ya 71 milyon liralık hükümet konağı yapıldı. Mimari yapısı da Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın Saray'ı andıran yapı, ilçedeki evlerin sıvasız olmasıyla tepki çekti.

AKP iktidarı kendi ekonomi politikaları sonucunda ortaya çıkan ekonomik krize karşı 'tasarruf tedbirleri' çağrısı yaparken 15 bin nüfuslu ilçeye milyonlarca liralık devlet binası dikildi.

Isparta’nın 15 bin nüfuslu Keçiborlu ilçesinde yapılan şatafatlı hükümet konağı, harcadığı yüksek bütçe nedeniyle gündeme geldi.

2016’da sözleşmesi imzalanan ve 2017’de yapımına başlanan bina için o dönemde 6 milyon 142 bin TL harcandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; yapıldığı yıl 1 milyon 739 bin dolar olan maliyet, bugünkü kurla yaklaşık 71 milyon TL’ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oturduğu Saray'a da mimari yapısı nedeniyle benzeyen hükümet binası, sosyal medyada da tepki çekti.

Sosyal medyada bir vatandaş ilçede evlerin çoğunun çatısı ve sıvası olmadığını anlattı. O yurttaş şunları ifade etti:

"Keçiborlu Hükümet Konağı’nı gördünüz mü bilmiyorum.
14 bin kişilik bir ilçe.
Konak ise küçük bir külliye.
Yoldan geçerken arkada kalan kasabaya gözü ilişiyor insanın ister istemez..
Evlerin çoğunun çatısı,sıvası bile yok..

Ülkemizin içinde bulunduğu o kadar güzel anlatıyor ki.
Üzücü."

Vatandaşlar, ilçedeki hükümet konağının ihtişamını dünya liderlerinin çalışma mekânlarıyla kıyasladı.

15 bin nüfuslu Keçiborlu’nun kaymakamı bu binada görev yaparken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ülkeyi Londra’daki mütevazı “10 Numara” konutundan yönetiyor.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri İngiltere'de başbakanlık binası.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

