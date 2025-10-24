Şimşek ve Albayraklar yine karşı karşıya: Bu kez konu 'kara para' düzenlemesi

Ödeme sistemlerinden sosyal medya fenomenlerine, futbol kulüplerinden büyük holdinglere kadar uzanan birçok yargı operasyonunun odağında “kara para” iddiaları bulunuyor. Bu tablo üzerine AKP, Meclis’e sunmaya hazırlandığı yeni yargı paketine bu alanda önemli değişiklikler içeren kritik bir düzenlemeyi de ekledi.

AKP grubunun Meclis'e sunduğu yeni torba yasa taslağında yer alan düzenleme AKP içinde çatlağa neden oldu.

Tepki çeken düzenlemenin "kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele" adı altında savcılara geniş yetkiler tanıdığı belirtiliyor. Değişiklik, savcıların mal varlıklarına el koyma kararını, herhangi bir rapor almadan verebilmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor.

Bu karar AKP içinde de eleştirildi. İktidara yakın Yenişafak'ın bu düzenlemeyi manşetine taşıyarak eleştirmesinin arından AKP'li Şamil Tayyar'dan da söz konusu düzenlemeye tepki geldi.

"YANLIŞ YAPIYORSUNUZ"

Söz konusu düzenlemeyi 'vahim bir düzenleme' olarak tanımlayan Tayyar sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis gündemindeki torba kanunda mülkiyet hakkıyla ilgili çok vahim bir düzenleme konusu var. Tüm katalog suçlarda hakim kararı ve MASAK, BDDK gibi ilgili kurumlardan rapor almadan savcılara, kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi veriliyor.

Mevcut durum bile sorunluyken, Anayasal güvence altındaki mülkiyet hakkına getirilen hukuki kısıtlamaların bu denli kolaylaştırılması, sistemin can damarına ağır bir müdahaledir. Keyfiyete sebep olur. Kara para ve terörün finansmanıyla mücadele adı altında, mahkeme ve MASAK gibi kurumları devre dışı bırakarak, sadece savcılık kararıyla mal varlığına el koymanın yolu açılırsa, bu yetkinin yarın hangi keyfiyetle uygulanacağını bilemezsiniz. Kanunlar, iyi niyetle uygulanma maksadına değil kötü niyetle uygulanma ihtimaline göre özenle çıkarılır. Bu vahim hatadan mutlaka dönülmelidir. Yanlış yapıyorsunuz" dedi.

YENİ ŞAFAK AÇIK AÇIK ELEŞTİRDİ

İktidara yakın gazetelerden Yeni Şafak, AKP’nin yeni yargı paketindeki tartışmalı düzenlemeyi eleştirdi. Savcılara hâkim kararı olmadan mal varlığına el koyma yetkisi tanıyacak değişiklik için “mülkiyet hakkını tehdit ediyor, yargıyı bypass eder, evrensel hukuk ilkeleriyle çelişiyor” ifadelerini kullandı.