Serdar Öktem'i öldüren tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

Serdar Öktem'i öldüren tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı
Yayınlanma:
Sinan Ateş davasının sanığı MHP'li Avukat Serdar Öktem'in suikastını gerçekleştiren tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı. Tetikçiler suikasttan yarım saat sonra benzinliğe girmiş.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastının sanıklarından MHP'li Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de İstanbul Şişli'de öldürüldü.

Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki otomobilindeki Öktem, aracının yanına gelen motosikletliler tarafından katledildi.

Suikastın işleniş biçimi ve Öktem'in Casperlar çetesi ile ilişkisi nedeniyle cinayetin Daltonlar'ın işlediği öne sürüldü.

20s2fgnx9uamcsubzkkwqg.jpg

Çocukları suikastçı olarak kullanan bu iki 'yeni nesil' çetenin bir hesaplaşması olduğu öne sürülse de cinayet birçok soru işareti barındırıyor.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, cinayetten aylar önce Öktem için suikast ihbarı geldiğini de aktarmıştı.

İsmail Saymaz Serdar Öktem suikastındaki 'yeraltından' sesleri anlattıİsmail Saymaz Serdar Öktem suikastındaki 'yeraltından' sesleri anlattı

Dün cenaze töreninin ardından defnedilen Öktem'in öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

9u5isftd-kq9ias4jikwla.jpg

Star Haber'in haberine göre; Öktem uzun namlulu otomatik silahlarla silahlı saldırıya uğrarken karşılık vermeye çalıştığı öğrenildi.

Takip edildiğini anlayan Öktem, belinden silahını çıkardı. Namluya mermi sürse de tetiği çekemeden öldürüldü. Öktem'in silahı da polisin incelemesi altında.

TETİKÇİLERİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öktem'i öldürenlerin sadece yarım saat sonra bir benzincide görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı. Saldırganların olaydan sonra kaydedilen en net görüntüsünün bu olduğu öğrenildi.

hke-ydnmaumjf4x9gnn3xw.jpg

Cinayetin azmettiricisinin de son olarak Rusya'da izini kaybettiren Daltonlar'ın iki numaralı elebaşı olduğu söylendi.

gruk8emtqeka8wwnk5zxnw.jpg

İkisinin yaşının 18 yaş altı olduğu bilinen 13 kişi de gözaltına alınmıştı. Şahısların, uzun namlulu silahları da başka bir suç örgütünden tedarik ettiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
TFF Galatasaray Beşiktaş derbisi kararını açıkladı: Cezalar yolda
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Siyaset
800 emekçi greve çıkınca valilik yasak getirdi! O şirket altı milyar ciro yapıp sıfır vergi ödemiş...
800 emekçi greve çıkınca valilik yasak getirdi! O şirket altı milyar ciro yapıp sıfır vergi ödemiş...
CHP'nin ilk yurt dışı mitingi Brüksel'de!
CHP'nin ilk yurt dışı mitingi Brüksel'de!