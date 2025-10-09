Serdar Öktem'i öldüren tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastının sanıklarından MHP'li Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de İstanbul Şişli'de öldürüldü.

Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki otomobilindeki Öktem, aracının yanına gelen motosikletliler tarafından katledildi.

Suikastın işleniş biçimi ve Öktem'in Casperlar çetesi ile ilişkisi nedeniyle cinayetin Daltonlar'ın işlediği öne sürüldü.

Çocukları suikastçı olarak kullanan bu iki 'yeni nesil' çetenin bir hesaplaşması olduğu öne sürülse de cinayet birçok soru işareti barındırıyor.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, cinayetten aylar önce Öktem için suikast ihbarı geldiğini de aktarmıştı.

İsmail Saymaz Serdar Öktem suikastındaki 'yeraltından' sesleri anlattı

Dün cenaze töreninin ardından defnedilen Öktem'in öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Star Haber'in haberine göre; Öktem uzun namlulu otomatik silahlarla silahlı saldırıya uğrarken karşılık vermeye çalıştığı öğrenildi.

Takip edildiğini anlayan Öktem, belinden silahını çıkardı. Namluya mermi sürse de tetiği çekemeden öldürüldü. Öktem'in silahı da polisin incelemesi altında.

TETİKÇİLERİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öktem'i öldürenlerin sadece yarım saat sonra bir benzincide görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı. Saldırganların olaydan sonra kaydedilen en net görüntüsünün bu olduğu öğrenildi.

Cinayetin azmettiricisinin de son olarak Rusya'da izini kaybettiren Daltonlar'ın iki numaralı elebaşı olduğu söylendi.

İkisinin yaşının 18 yaş altı olduğu bilinen 13 kişi de gözaltına alınmıştı. Şahısların, uzun namlulu silahları da başka bir suç örgütünden tedarik ettiği ifade edildi.