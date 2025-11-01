Selahattin Demirtaş'tan İmralı Süreci için dönüm noktası olacak açıklama

Terör örgütü PKK'nın feshi olduğu İmralı Süreci'nde yıllardan beri cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş'ın görüşleri kurulan komisyon tarafından alınmadı.

Kürt siyasetinin en etkili ismi olarak tanınan Demirtaş'ın görüşü alındığı iddia edilse de 22 Ekim'de bu Demirtaş cephesi tarafından yalanlandı.

Demirtaş, 31 Ekim'de de süreçte yapılması gerekenleri T24'e yazdığı köşe yazısında aktardı.

DEMİRTAŞ'TAN KAR METAFORU

Demirtaş şimdi de süreç için çok kritik bir hamle yaptı. Demirtaş, süreci bir karla kaplı bir yola benzetti. Bu yolun bir kar küreme makinası ile açıldığını fakat bu aracın ileri de 'bir makam aracı' olamayacağını belirtti.

Demirtaş, X hesabından el yazısı ile yazdığı yazıyı paylaştı. Yazıda Demirtaş şunları ifade etti: