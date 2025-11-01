Selahattin Demirtaş'tan İmralı Süreci için dönüm noktası olacak açıklama
Terör örgütü PKK'nın feshi olduğu İmralı Süreci'nde yıllardan beri cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş'ın görüşleri kurulan komisyon tarafından alınmadı.
Kürt siyasetinin en etkili ismi olarak tanınan Demirtaş'ın görüşü alındığı iddia edilse de 22 Ekim'de bu Demirtaş cephesi tarafından yalanlandı.
Demirtaş, 31 Ekim'de de süreçte yapılması gerekenleri T24'e yazdığı köşe yazısında aktardı.
DEMİRTAŞ'TAN KAR METAFORU
Demirtaş şimdi de süreç için çok kritik bir hamle yaptı. Demirtaş, süreci bir karla kaplı bir yola benzetti. Bu yolun bir kar küreme makinası ile açıldığını fakat bu aracın ileri de 'bir makam aracı' olamayacağını belirtti.
Demirtaş, X hesabından el yazısı ile yazdığı yazıyı paylaştı. Yazıda Demirtaş şunları ifade etti:
"Merhabalar, hepiniz iyisinizdir umarım. Biz de gayet iyi moralli ve güçlüyüz. Eleştirilerinizi kaygılarını beklentileriniz avukat arkadaşlarım olabildiğinde bana aktarıyorlar. Hepsi de çok kıymetli, yol göstercidir. Bu vesileyle hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum.
Bilirsiniz, bazen kar yolları kapatır ve yüzlerce araç yolda kalır; peş peşe dizilir, konvoy halinde beklerler. Kar, boran, tipide ya havaların ısınıp yolların açılmasını günlerce, aylarca bekleyeceksinizdir ya da kar küreme makinası gelir yolu açar ve ilerlersiniz. Sizin aracınızın giremeyeceği yollara kar makinası girer, risk alır, öncelük yapar, yolu açar ve kenara çekilir, siz devam edersiniz. Sizler barışın, özgürlüğün demokrasinin ve kardeşliğin yolcularısınız ve her daim yola odaklanmalısınız, açılan yoldan ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemelisiniz. Zamanızı, emeğinizi ve enerjinizi kar makinasını kurcalamakla harcarsanız oyalanırsanız kar yolları yine kapatır. Siz sürekli ileriye bakın, hızla hedefe doğru ilerleyin.
Ve merak etmeyin, kar makinasının görevi budur. İşini yaptığı için zarar görmez. Ayrıca paniklemeyin, kar makinasından makam aracı olmaz, limuzin yerine de kullanılmaz. Hepinizi çok seviyor, kıymet veriyor ve hayırlı yolcular diliyorum.
Netirsin, neselcinin bimeşin reya we vekiri he"