Savcının Erdoğan ziyaretine Mahmut Tanal'dan tepki

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan, AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Söz konusu ziyarete CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sert tepki gösterdi.

Anayasa'yı hatırlatan Tanal, "Bu kare, yargı ile yürütmenin iç içe geçtiği, savcılık makamının siyasete ne kadar yaklaştırıldığını gösteren bir tablo, bir rejim fotoğrafıdır" dedi.

TANAL'DAN ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELEN SAVCIYA SERT TEPKİ

Cumhuriyet Başsavcısı'nın siyasilerle bir araya gelmesinin yargıya olan güvene zarar vereceğini vurgulayan Tanal, "Cumhuriyet Başsavcısı sıfatıyla, siyasi iktidarın tepe isimleriyle bu denli içten, samimi görüntü vermesi; – Yargının bağımsızlığına gölge düşürür, – “Tarafsızlık görüntüsünü” ortadan kaldırır, – O savcılığın yürüttüğü ve yürüteceği tüm soruşturmalara ilişkin meşruiyet ve güven krizine yol açar" ifadelerini kullandı.

“BU SAVCI, İKTİDARIN YANINDA MI, HUKUKUN YANINDA MI?”

Tanal sosyal medya hesabından söz konusu ziyaretin fotoğrafını paylaşarak şunlara yer verdi:

"Bugün herhangi bir yurttaş, muhalefet partisi yöneticisi, gazeteci ya da iktidarı eleştiren bir kişi hakkında bu başsavcılıkça yürütülen bir soruşturmada, “Bu savcı, iktidarın yanında mı, hukukun yanında mı?” diye sormakta haklıdır. Adaletin tartışmaya açılması bile, tek başına hukuk devleti ilkesinin ağır şekilde zedelendiğini gösterir. Savcıların, siyasi iktidarla mesafesini koruması bir “nezaket tercihi” değil, anayasal zorunluluktur.

"Bu fotoğraf, yürütmenin başı ile yargı mensubunu aynı siyasi karede buluşturan bir “hatıra fotoğrafı” değildir. Bu fotoğraf, yargının yürütmeye eklemlendiği, savcılık makamının iktidar vitrininin dekoruna dönüştürüldüğü tehlikeli bir sürecin resmidir. HSK’ya düşen görev, bu tür görüntüleri normalleştirmek değil, yargı etiğini ve Anayasa’yı korumaktır. Türkiye, savcının iktidara gülücük dağıttığı değil, hukukun üstünlüğü için dik durduğu bir yargı düzenini hak ediyor."