Savcılık 'CHP İstanbul davaları birleştirilsin' dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılığa yapılan ihbar üzerine CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma yürütüldüğü ve 10 kişi hakkında 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin 72. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği ve dava açıldığı belirtildi.

SAVCILIKTAN BİRLEŞTİRME TALEBİ

Açıklamada, soruşturma kapsamında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" ve "seçimlerin yapılması" maddeleri kapsamında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne birleştirme talepli davaname düzenlendiği belirtildi.

Ayrıca, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına verdiği ara karar dosyasıyla savcılık tarafından hazırlanan davanamenin birleştirme talebini İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin değerlendireceği ifade edildi.