CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın 2024 yılının ilk 9 ayında yaptığı harcamaları açıkladı. Buna göre, Saray ocak-eylül döneminde toplam 10 milyar 4 milyon 638 bin TL harcadı. Bu, aylık ortalama 1 milyar 111 milyon 626 bin TL, günlük 37 milyon 55 bin 993 TL, saatlik ise 1 milyon 544 bin TL harcama anlamına geliyor.

Bulut, bu harcamaların emekli ve asgari ücretli maaşlarıyla kıyaslandığında çarpıcı bir tablo ortaya çıktığını söyledi:

"Ekonomik krizmiş, millet açmış, işsizmiş, dar gelirli eve ekmek götüremiyormuş Saray’ın umurunda değil. İtibardan tasarruf etmeyen Saray, günde 37 milyon 55 bin 993 TL harcadı"

SAATLİK 92 EMEKLİ MAAŞI

Bulut’un açıklamasına göre, en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL olduğu Türkiye’de, Saray yalnızca 9 ayda 592 bin 833 emeklinin maaşını harcadı.

Bu sayı aylık 65 bin 870, günlük 2195, saatlik ise 92 emekli maaşına denk geliyor.

Asgari ücret baz alındığında ise Saray’ın harcamaları, 9 ayda 452 bin 484 asgari ücretlinin maaşını geçti

Bulut, bu rakamların iktidarın önceliklerini gösterdiğini belirtti:

“Vatandaş her geçen gün daha da yoksullaşırken, Saray kendi lüksünden en ufak bir fedakârlık yapmıyor. Halk en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişken, Saray’ın bir dakikalık harcaması bile bir emeklinin maaşına denk geliyor. Bu tablo hem ekonomik krizin hem de siyasi sorumsuzluğun aynasıdır.”

"“En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL olduğu Türkiye’de, Saray, 9 ayda 592 bin 833 emeklinin, ayda 65 bin 870 emeklinin, 1 günde 2195 emeklinin, 1 saatte 92 emeklinin maaşını harcadı. Saray’ın harcamalarını 22 bin 104 lira 67 kuruş olan asgari ücret üzerinden değerlendirdiğimizde 9 ayda 452 bin 484 asgari ücretlinin, 1 ayda 50 bin 276 asgari ücretlinin, 1 günde 1676 asgari ücretlinin, 1 saatte 70 asgari ücretlinin maaşını harcadı"

CHP’li Bulut, “Tasarrufu vatandaştan değil, Saray’dan başlatın.” diyerek AKP iktidarına tasarruf çağrısı yaptı.

Bulut, milyonlarca yurttaş geçim sıkıntısı çekerken Saray’ın her ay 1 milyar liradan fazla harcamasını “kabul edilemez bir israf” olarak nitelendirdi.