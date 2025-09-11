Saray'dan izin alındı iddiası! İsmail Saymaz: Habertürk'e operasyon 1 haftadır bekleniyordu

Habertürk Show TV Bloomberg televizyonları Türkiye'de açıdan biri var olan iktidarın el koyduğu diğer vizyonlara kıyasla kabul edilen iktidar yanlısı görülmeyen kuruluşlardı. Dolayısıyla böyle merkezde yer alan bir kuruluş el konmuş olması o kuruluşun içinde bulunduğu holdinge el konmuş olması şu an bu ülkenin en önemli meselelerinden biri.