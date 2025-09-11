Saray'a beş dakikalık mesafedeki Gazi Ortaokulu harap halde!

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na 5 dakika mesafedeki Gazi Ortaokulu, yıkık duvarlar, kırık camlar, çürümüş zemin ve hijyen yoksunu tuvaletlerle eğitime başladı.

Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullandığı Saray'a yalnızca 5 dakikalık mesafede bulunan Gazi Ortaokulu, yeni eğitim yılına bakımsız ve tehlikeli bir şekilde kapılarını açtı.

Yıkık duvarlar, patlamış fayanslar, kırık camlar ve hijyen yoksunu tuvaletlerle dolu binada 354 öğrenci ve 30 öğretmen eğitim görmeye çalışıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan tarihi okul, herhangi bir onarım ya da temizlik çalışması yapılmadan eğitime açıldı.

ÇOCUKLAR ÇÜRÜMÜŞ ZEMİNDE DERS İŞLİYOR

Okul için güçlendirme kararı alındığı ancak maddi kaynak bulunamadığı için bu adım ertelendi.

Bu nedenle öğrenciler, her gün çatlak duvarlar ve çürümüş zeminler arasında ders işliyor.

Okulda temizlik personeli bulunmuyor. Tuvaletler, sınıflar ve koridorlar, öğrencilerin kendi imkânlarıyla temizlenmeye çalışılıyor.

Teneffüslerde kalkan toz bulutları arasında nefes alan öğrenciler sağlık tehdidiyle karşı karşıya. Veliler de her sabah çocuklarını “çürük bina”ya emanet etmenin kaygısını yaşıyor.


Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan bazı veliler, okulun bu hâle gelmesinde isminin ‘Gazi’ olmasının etkili olabileceğini öne sürdü. Atatürk, Gazi, İnönü gibi isimlerin verildiği stadyum ve parkların birer birer değiştirilmesini hatırlatan veliler, Gazi Ortaokulu’nun da bilinçli şekilde yok edilmek istendiğini iddia etti.


Veliler, hemen yakınındaki Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde hem güvenlik görevlileri hem temizlik personelinin eksiksiz olduğunu, okulun fiziki koşullarının son derece iyi durumda bulunduğunu vurgulayarak devletin kaynakları adil dağıtmadığı görüşünde birleşiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

