Saraçhane davası 2026’ya kaldı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de düzenlenen eylemlere katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 139 kişi, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. Sanıklar arasında eski CHP Parti Meclisi üyesi ve "Her şey güzel olacak" sloganı ile tanınan Berkay Gezgin de bulunuyor.

Sanıklara, “2911 sayılı Kanun’a aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak” ve “polisin dağılma uyarısına uymamak” suçlamaları yöneltiliyor. Ancak bugünkü duruşmada da savcı esas hakkında mütalaasını sunmadı. Mahkeme, dosyada yer alan CD görüntülerinin bilirkişi incelemesinin henüz tamamlanmadığını belirterek duruşmayı 14 Ocak 2026 saat 09.30’a erteledi.

İŞKENCE İDDİASINA SUÇ DUYURUSU

Davanın önceki duruşmalarında, gözaltı sürecinde “işkence” ve “kötü muamele” iddiaları gündeme gelmişti. Mahkeme, bu iddiaların araştırılması için ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.