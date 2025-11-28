Berkay Gezgin'den 'iktidar' vurgulu kurultay mesajı

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

CHP heyetinden kurultay öncesi Anıtkabir'e ziyaret

CHP'nin 39. olağan kurultayı: Özel'in A takımında kimler olacak?

CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin, kurultaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BURADAN ÇIKACAK KADRO BİZİ İKTİDARA GÖTÜRECEK"

Gezgin, "Bugün kurultayımızın ilk günü. Parti programımızı, kurultay delegelerimiziyle birlikte oylamaya sunacağız ve bugün geçireceğiz. Genel Başkanlık seçimi olacak sonrasında Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Bilim Kurulu seçilecek. Bu üç günün sonunda, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yolu için bir ve beraber, en güçlü şekilde, hem parti programı hem de parti kadrolarıyle birlikte çıkacak. Buradan çıkacak kadro biliyoruz ki, bizi iktidara götürecek kadro olacak. İnşallah, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu belediye başkanlarımızı, belediye bürokratlarımızı ve diğer tüm siyasileri aynı şekilde aramızda özgür bir şekilde göreceğiz. Kurultay delegeleri olsalar da olmasalar da hepsi yanımızda. Onlarla birlikte yolumuzu yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.