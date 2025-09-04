Şamil Tayyar 'seçim tarihini' açıkladı

AKP'li Şamil Tayyar, erken seçim tartışmalarını ilişkin açıklamada bulundu. Tayyar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim gibi bir düşüncesinin olmadığını belirterek, "Genel eğilim, seçimi vaktinde yapmak" dedi.

Türkiye'de son yıllarda önü alınamayan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, iktidar eliyle yürütülen yeni operasyonlarla iyice derinleşti.

Milyonlarca yurttaşın artık geçim kaygısını geçerek beslenmeye çalıştığı süreçte, halk ve muhalefet partileri, "erken seçim" konusunda taleplerini güçlü bir şekilde dile getiriyor.

Ancak AKP'li Şamil Tayyar'a göre tüm ekonomik ve siyasi krizlere rağmen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim gibi bir düşüncesi yok.

"GENEL EĞİLİM, SEÇİMİ VAKTİNDE YAPMAK"

Tayyar, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "baskın erken seçim" senaryosunun hiçbir gerçeklik payının olmadığını iddia etti.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP’de çoğunluk, yaşadıkları yargı süreçlerini ‘baskın erken seçim’ senaryosuna bağlıyor.

Bu iddianın hiçbir gerçeklik payı yoktur, mantıken de yoktur. İktidar, önünde 3 yıldan fazla zaman varken neden erken seçime gitmeyi düşünsün?

Ayrıca, hiçbir platformda erken seçim lafını duymadım. Cumhurbaşkanımız da erken seçime prensip olarak sıcak bakmaz.

Genel eğilim, seçimi vaktinde yapmak. 2027 Kasım ayını telaffuz eden yöneticiler var ama kişisel kanaat olarak. CHP ya süreci okuyamıyor ya bu senaryoyla tabanı konsolide etmeye çalışıyor.

İkisi de geçer yol değil. Kaldı ki AK Parti, rakibine göre oyun kurmaz, kendi oyununu oynar."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

