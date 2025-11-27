AKP'li Şamil Tayyar 'Öcalan notlarını' paylaştı: Bahçeli'ye teşekkür edip DEM'e kızmış

TBMM'de oluşturulan Milli Dayanıışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Parti'li Gülistan Kılıç Koçyiğit geçtiğimiz pazartesi günü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, tutanakları 10 sene sonra yayınlanacağı ziyaret ile ilgili notların, heyet tarafından AKP-MHP-DEM Parti ile paylaşıldığını ifade etti.

TAYYAR'DAN 'İMRALI NOTLARI'

Sosyal medya hesabından ziyarette olanları aktaran Tayyar, terör örgütü liderinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye selam gönderdiğini ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'e notlar aldırdığını belirtti.

Görüşmede olanların MİT tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaşıldığını ifade eden Tayyar, "DEM ayrıca Kandil ve YPG’ye mesajları iletti. MİT de devletin zirvesine tutanakları götürdü. Trafik geniş alana yayılınca İmralı notları da gün ışığına çıkmaya başladı" dedi.

2 dönem AKP Milletvekilliği yapan Şamil Tayyar ziyarete ilişkin ulaştığı detayları sosyal medya hesabından şöyle aktardı:

"İmralı heyeti, ziyaret sonrası notlarını partileriyle paylaştı. DEM ayrıca Kandil ve YPG’ye mesajları iletti. MİT de devletin zirvesine tutanakları götürdü. Trafik geniş alana yayılınca İmralı notları da gün ışığına çıkmaya başladı.

Öcalan, AK Partili Yayman ve MHP’li Yıldız’a özel ilgi gösterirken, DEM’li Koçyiğit’e sekreter muamelesi yapmış, ‘Yaz Gülistan’ diyerek Kandil ve YPG’ye iletilmek üzere notlar aldırmış.

Devlet Bey’e övgüler dizen Öcalan, sürecin asli mimarı olarak gördüğü Bahçeli’ye selam göndermiş.

Öcalan, Cumhurbaşkanımızın ‘temkinli’ tutumuna birinci çözüm sürecindeki olumsuzluklar nedeniyle hak vermiş, desteğinin tarihi nitelikte olduğunu ifade etmiş.

Birinci çözüm sürecindeki başarısızlığı FETÖ’ye bağlayan Öcalan, şimdi böyle bir riskin bulunmadığını, ancak İsrail’in ortalığı karıştırdığını anlatmış.

Öcalan, ‘Suriye meselesini çözerim’ demiş, Mazlum Abdi’nin kendisini dinleyeceğini aktarmış, ‘PKK’yı ikna etmek YPG’den daha zordu’ demiş.

Öcalan, silahları bırakma, mağaraları boşaltma girişimlerinin yavaş olduğunu kabul etmiş, komisyonun ziyaretiyle PKK içindeki direnci kırmada psikolojik eşiğin aşıldığı düşüncesini paylaşmış, ‘bundan sonra hızlanır’ iddiasında bulunmuş.

DEM’e ‘beni anlamıyorlar’ diyerek kızmış, bazı isimlerin sürecin ruhuna uygun davranmadıklarını söylemiş.

YPG’nin Suriye yönetimine entegre olması, içindeki lejyonerleri temizlemesi ve DEM gibi parlamentoda mücadele etmesini önermiş.

Türkiye’nin ise Suriye Kürtlerine hamilik yapmasını istemiş.

Süreç başarısız olursa herkesin kaybedeceğini söylemiş."

Şamil Tayyar'ın X paylaşımı (27 Kasım 2025)

"ÖCALAN'A TELEFON İMKANI SAĞLANMASI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Öcalan'ın PKK ve YPG yönetimi ile telefon görüşmesi yapmasının gündemde olduğunu ifade eden Tayyar, süreç kapsamında atılacak somut adımlar için yeni yılı işaret etti: