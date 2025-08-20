Şakkadanak Batırel yine uçtu... Bakın AKP olmazsa neler olmazmış

Katıldığı bir televizyon programında "Merkez Bankası'nın yerinde olsam dolar rezervinden 10 milyar doları şakkadanak satarım" açıklamalarıyla gündeme gelen Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, bugünkü köşesinde AKP'nin 23 yıllık iktidarını kaleme aldı.

"TÜRK LİRASI YERLERDE SÜRÜNÜR, ENFLASYON 3 HANEYE ÇIKARDI"

"Fena alıştık!" başlıklı köşesinde AKP'ye övgüler düzen Batırel, "Merkez Bankasının kasası boşalır, Türk lirası yerlerde sürünür, enflasyon 3 haneye çıkardı... Ülkede yatırımın yerinde yeller eserdi. İşsizler ordusu oluşurdu..." dedi.

"AKP ÇAĞ ATLATTI"

AKP'nin 23 yıllık iktidarı döneminde çağ atlattığını öne süren Batırel'in yazsında, "Türkiye bu nimetlere AK Parti sayesinde kavuştu Onu engellemek için muhtıralar verdiler, Gezi Parkı olayı ile 15 Temmuz darbe teşebbüsüne giriştiler, muvaffak olamadılar... Türkiye pandemi ve tarihinin en büyük deprem felaketini yaşadı, ama bütün bunların üstesinden gelmeyi başardı. Çünkü AK Parti'nin niyeti hayır olduğu için akıbeti de hayır oluyor. Cenab-ı Hakk her şeyi görüyor, biliyor, işitiyor. AK Partinin başına ihlaslı imanlı vatan aşkıyla yanan bir kimsenin gelmesini nasip etti. Bir ülke hangi idareye layıksa o şekilde yönetilir. 24 yıldan beri ülkemiz her yıl büyüyor, güçleniyor. Eser üstüne eser kazanıyor... En kötü gelişme ne oldu biliyor musunuz? Millet hizmete fena alıştı, dev projelerin hayata geçmesine artık normal gözle bakıyor, heyecanlanmıyor. AK Parti 23 yılda Türkiye’ye çağ atlattı" ifadeleri yer aldı.