Rutkay Aziz'den sanatçıların gözaltına alınmasına sert tepki: İmamoğlu için net konuştu

Hayatını sanata adayan duayen oyuncu Rutkay Aziz, Nazim Hikmet'in Kuvay-ı Milliye ruhunu yansıtan unutulmaz eseri "Yolcu"yu, kendi rejisiyle sahneye taşıdı. Rutkay Aziz'e sahnede usta oyuncu Taner Barlas, oyuncular Ekin Aksu, Özcan Alpar ve Enes Sarı eşlik etti.

Oyun, bu akşam 20.30'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) prömiyer yaptı.

Aziz, oyun öncesi verdiği demeçte "Bir kere Nazım Hikmet bizim vazgeçilmezimizdir. Bir kez daha Nazım Hikmet'le beraber olduğum için son derece mutluyum. Onun en önde gelen oyunlarından bir tanesi Yolcu. Ve hepimiz hep çok severek, heyecanla çalıştık. Yolcu'nun önemi ne? Yolcu, Kuva-yi Milliye ruhunu gündeme getirmesiyle günümüz Türkiye'sine de sorular gönderen bir oyun halinde. Onun içinde başka yan oyunlar da damarlar da var tabii. Ama asıl mesele o istasyonda sıkışmış o üç kişinin, sonra gelen atlı dört kişinin birbirleriyle olan ilişkileri, bağları ve final. Dolayısıyla Nazım Hikmet'in dediğim gibi en önde gelen oyunu. Seyircinin de beğeneceğini umuyorum" diye konuştu.

"SANATÇILARIN GÖZALTINA ALINMASI BÜYÜK HAKSIZLIK"

Usta oyuncu sahne öncesi halktv.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Nazım Hikmet'in vazgeçilmez olduğunu belirten Aziz, "Yolcu"nun önemine dikkat çekti. Yolcu'nun Kuvay-ı Milliye ruhunu gündeme getirerek günümüz Türkiyesi'ne sorular gönderen bir uyum içerisinde olduğunu ifade etti.

Rutkay Aziz isyan etti

Sanatçıların gözaltına alınmasını değerlendiren Rutkay Aziz, bu durumu kabul edemediğini belirterek, büyük bir haksızlık yapıldığını kaydetti. Bu durumu 'adaletiz gidişin sonucu' olarak nitelendiren Aziz, Türkiye'nin büyük bir hapishaneye döndüğünü söyledi.

Aziz, konuşmasında "Hiç kabul edemiyorum. Bu genç arkadaşlarıma büyük bir haksızlık yapılmıştır. Zaten bu adaletsiz gidişin sonucu bunlar. O adaletsiz gidişin sonucu olarak bu korku imparatorluğunda, bu adaletsiz gidişte dolayısıyla insanlarımız acı çekiyorlar ve neredeyse ülke bir hapishaneye döndü" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU VE TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMALI"

Son süreçte yaşanan gözaltı ve tutuklama furyasını değerlendiren usta oyuncu, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını diledi.

Kadın sanatçıların sahne kostümleri üzerinden hedef alınrak konserlerinin iptal edilmesini ve haklarında davalar açılmasını eleştiren Rutkay Aziz, "Sanata düşman olan koşullarda bunlar sizi şaşırtmasın" diyerek, şunları söyledi:

"Yalancı tanıkların itiraflar, ihbarlarla insanlarımız özgürlüklerinden yoksun oluyorlar ve sabah kendi çocuğuna, eşine günaydın deyip de yola çıkacağına alıp gözaltına alınıyor, gidiyorlar. Bu büyük bir acı. Bu ülke bunu hak etmiyor. Bir an önce özgürlüğüne, barış günlerine kavuşması gerekir. Onun için de başta Ekrem Başkan olsun, diğer başkanlarımız olsun, Osman Kavala olsun, Selahattin Demirtaş olsun, diğer ismini sayamadığım tutukluların bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını ve eşleriyle, dostlarıyla, çocuklarıyla kucaklaşmasını diliyorum.

Sanata düşman olan koşullarda bunlar sizi şaşırtmasın. Ben bu işi yaptığımdan beri her türlü yasağa karşı çıktım. Bunlara da bu tarz yaklaşımlara da karşıyım. Kesin. Çağ, 21. yüzyılı yaşıyoruz sözüm ona. Buna bu iktidarın gereken özeni göstermesi lazım. E peki Türkiye'nin çocukları aç değil mi? Türkiye'nin çocukları da aç. E onlara da sahip çıkacağız. Ne zaman sahip çıkacağız? Emekliye, asgari ücretliye, şuna buna. Onun için bu yasaklar, şunlar bunlar ülkemizi son derece geriye götüren yaklaşımlar."