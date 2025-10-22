Rum milletvekilinden çarpıcı seçim yorumu: Tatar'a konuşmak kolaydı

Rum milletvekili Irene Charalambides ile gazeteci Katerina Eliadi arasındaki KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri değerlendirmesi gündem oldu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın KKTC Cumhurbaşkanı olmasının Kıbrıs'ın güneyinin işini zorlaştıracağını söyleyen Eliadi'ye yanıt veren Charalambides, "Tam da bunu düşünüyordum! Yalanlara son. Tatar'a karşı konuşmak kolaydı" dedi.

RUM TARAFI ERHÜRMAN'IN ZAFERİNDEN MEMNUN DEĞİL

19 Ekim Pazar günü yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nide oyların yüzde 62,76'sını alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı. MHP ve AKP'nin peş peşe desteğini açıkladığı Ersin Tatar ise katılımın yüzde 64,87 olduğu seçimlerde oyların yüzde 35,81 aldı.

Rum gazeteci Katerina Eliadi, seçimleri Erhürman'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini "Şimdi bizim için zorluklar başlıyor" şeklinde yorumladı.

"TATAR'A KONUŞMAK KOLAYDI"

Eliadi'nin sosyal medya paylaşımına yanıt veren milletvekili Irene Charalambides, dikkat çeken bir ifadede bulundu.

KKTC seçimleri konusunda gazeteciyle hem fikir olduğunu belirten Rum milletvekili, "İşte böyle, Katerina! Bugün tam da bunu düşünüyordum! Yalanlara son. Tatar’a karşı konuşmak kolaydı" dedi.