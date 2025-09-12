Reuters'tan kritik Kurultay Davası analizi geldi! Türkiye'de seçim tarihi değişebilir iddiası

Reuters, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 15 Eylül’de görülecek Kurultay Davası öncesinde "en kritik virajda" olduğunu belirtti. Haberde, dava sonucunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevine devam edip etmeyeceğine karar verileceği, bu sürecin Türkiye’nin demokratik dengelerini ve ekonomisini çok yönlü etkileme potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

Reuters, Ankara’daki mahkemenin, 2023 Kasım ayında yapılan CHP kurultayının gerekçesiyle iptal edilip edilmeyeceğine karar vereceğini ve bu kararla birlikte Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğunun da risk altına gireceğini yazdı.

Ajans, CHP’ye yönelik son bir yılda yoğunlaşan soruşturmaların ardından yüzlerce partilinin tutuklandığını, bu süreçte 16’sı belediye başkanı olmak üzere 500’den fazla kişinin gözaltına alındığını aktardı. Bu baskının, partinin üst kadrolarını doğrudan hedef aldığına dikkat çeken Reuters, CHP’nin bu operasyonları “siyasi amaçlı” olarak tanımladığını vurguladı.

Haberde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın bu yapıyı “kolları Türkiye’nin dört bir yanına ve yurtdışına uzanan bir ahtapot” olarak nitelendirdiği hatırlatıldı.

"YEREL SEÇİMDEN SONRAKİ GÜVEN ORTAMI SARSILIR"

Reuters analizinde, son bir yılda yaşanan gelişmelerin yatırımcılar tarafından da dikkatle takip edildiği belirtildi. Ajans, “2023 seçimleri sonrası kısmen sağlanan ekonomik güven ortamı, CHP’ye yönelik baskılarla yeniden sarsılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Bir kayyum kararı ile finans piyasalarının da bundan etkileneceği değerlendirildi.

Analizde, bu ayın başında CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının, 15 Eylül'deki Kurultay Davası öncesi önemli bir işaret olarak yorumlandığı belirtildi. CHP’nin bu karara sert tepki göstererek kayyum Gürsel Tekin’i partiden ihraç ettiği aktarıldı.

ÜÇ SENARYOYU YAZDILAR

Reuters, Ankara’daki mahkemenin alabileceği üç olası karara dikkat çekti:

Kurultay iptal edilip yerine kayyum atanabilir. Bu ismin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olabileceği iddiaları da kulislerde konuşuluyor.

Bu ismin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olabileceği iddiaları da kulislerde konuşuluyor. Dava reddedilebilir.

Mahkeme, kararını 4 Kasım’daki ceza davasının duruşmasına kadar erteleyebilir.

CHP ise bu olasılıklara karşı bir ön hamle olarak 21 Eylül’de olağanüstü kurultay toplama kararı da Reuters'ın analizinde hatırlatıldı.

SEÇİM TAKVİMİ DEĞİŞİR Mİ?

Reuters’a göre bu dava yalnızca CHP’nin iç yapısını değil, aynı zamanda Türkiye’nin siyasi geleceğini ve seçim takvimini de etkileyebilir. Ajans, 2028 yılında yapılması planlanan genel seçimlerin zamanlamasının bile bu dava sonucunda değişebileceğini belirtti.

Ajans analizini şu cümleyle özetledi: “15 Eylül’deki dava, Türkiye’de demokrasinin yönünü, CHP’nin kaderini ve ekonomik dengeleri aynı anda belirleyebilir.”