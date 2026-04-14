Pakistan'dan Türkiye'ye 'arabuluculuk' ziyareti: Tarih verildi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da ABD ile İran arasında sürdürülen arabuluculuk girişimleri kapsamında Suudi Arabistan ve Türkiye’yi ziyaret edecek. Şerif'in, çarşamba günü Riyad'a, ardından ise Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasında yapılan iki haftalık ateşkes sürecinde İslamabad'da gerçekleştirilen müzakere görüşmelerinin olası ikinci turu öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Suudi Arabistan ve Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

PAKİSTAN'DA ARABULUCULUK MESAİSİ

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, Cumhurbaşkanı Asif Zardari ile bir araya gelerek, "barış çabalarını teşvik etmek amacıyla daha fazla angajman sağlamak" için Suudi Arabistan ve Türkiye'ye yapacağı ziyaretler de dahil olmak üzere, savaşan iki taraf arasında Pakistan'ın sürdürdüğü arabuluculuk çalışmaları hakkında bilgi verdi.

OLASI İKİNCİ GÖRÜŞME ÖNCESİ RİYAD VE ANKARA YOLU

Açıklamada, Şerif'in ziyaretlerinin takvimi yer almazken, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, daha önce Şerif'in Çarşamba günü Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmek üzere Riyad'a gideceğini aktarmıştı.

Dışişleri Bakanlığı kaynağı, Şerif'in Riyad gezisinin ardından Türkiye'ye de geleceği ve Ankara'da bir takım diplomatik ziyaretlerde bulunacağını ifade etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari, "Pakistan, böylesine kritik bir diyalog için bir platform sağlayarak, uluslararası toplumda sorumlu ve kilit bir devlet olarak konumunu yeniden teyit etmiş ve barış sağlama konusundaki itibarını dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile İran arasında yapılan iki haftalık ateşkesin ardından Pakistan, geçen hafta cumartesi günü Washington ile Tahran arasında gerçekleşen yüz yüze görüşmeye ev sahipliği yaptı. Ancak 21 saat süren görüşmede bir anlaşma sağlanamadan sona erdi.

Arabuluculuk sürecine yakın iki Pakistanlı hükümet kaynağı, Pakistan'ın daveti üzerine "çok yakında" İslamabad'da ikinci tur görüşmelerin gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı.

TRUMP'TAN İKİNCİ GÖRÜŞME SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump ise bugün verdiği bir demecinde ABD-İran barış görüşmelerinin ikinci turunun önümüzdeki iki gün içinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşebileceğini söyledi.

ABD Başkanı, İran ile yürütülen diplomatik temaslar için Pakistan’ın ev sahipliğine sıcak baktıklarını dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

