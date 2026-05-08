CHP'den tutuklu Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ziyaret

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Bursa H Tipi Cezaevi'nde gerçekleştirilen ziyarete ilişkin açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer; iktidarın sandıkta kaybettiği siyasi zemini yargı eliyle şekillendirmeye çalıştığını savundu.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile beraberindeki partililer, tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Taşcıer; AKP iktidarının sandıktan çıkan sonucu kabul etmeyerek, siyasi operasyonlarla siyasi zemini yeniden şekillendirdiğini savundu.

"MÜHÜR HALKTA YETKİ DE CHP'DEDİR"

"Bursa halkın tertemiz oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’i haksız ve hukuksuz biçimde özgürlüğünden mahrum bırakıldığı cezaevinde ziyaret ettik. Demokrasi seçim yapmaktan ibaret değildir. Çıkan sonuca da saygı göstermektir." diyen Taşçıer, sosyal medya paylaşımında şunlara yer verdi:

"Bugün mühür halkta, yetki de CHP'dedir. İşte Erdoğan rejimi 31 Mart seçimlerinde sandığın ürettiği bu sonucu kabul etmiyor.

Sandıkta kaybettiği siyasi ve toplumsal zemini; yargı eliyle, baskıyla ve siyasi operasyonlarla yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Ancak hiç kimse halkın iradesinden daha büyük değildir.

Bizler; hukukun evrensel ilkelerinin, adil yargılanma hakkının ve demokratik siyasetin yanında olmaya devam edeceğiz.

Mustafa Başkanımız, tutulduğu zindandan başı dik, alnı ak çıkana ve çok sevdiği Bursa'ya yeniden hizmet etmeye başlayana kadar dayanışmayla, kararlılıkla, demokrasiye ve adalete sahip çıkmayı sürdüreceğiz."

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

MUSTAFA BOZBEY 1 AYDAN FAZLA SÜREDİR CEZAEVİNDE

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki yaklaşık 20 saatlik sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Bozbey, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmiş ve 4 Nisan 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bozbey'in tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimini AKP'nin adayı Şahin Biba kazandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

