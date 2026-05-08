CHP'den tutuklu Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ziyaret

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile beraberindeki partililer, tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Taşcıer; AKP iktidarının sandıktan çıkan sonucu kabul etmeyerek, siyasi operasyonlarla siyasi zemini yeniden şekillendirdiğini savundu.

"Bursa halkın tertemiz oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’i haksız ve hukuksuz biçimde özgürlüğünden mahrum bırakıldığı cezaevinde ziyaret ettik. Demokrasi seçim yapmaktan ibaret değildir. Çıkan sonuca da saygı göstermektir." diyen Taşçıer, sosyal medya paylaşımında şunlara yer verdi:

"Bugün mühür halkta, yetki de CHP'dedir. İşte Erdoğan rejimi 31 Mart seçimlerinde sandığın ürettiği bu sonucu kabul etmiyor.

Sandıkta kaybettiği siyasi ve toplumsal zemini; yargı eliyle, baskıyla ve siyasi operasyonlarla yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Ancak hiç kimse halkın iradesinden daha büyük değildir.

Bizler; hukukun evrensel ilkelerinin, adil yargılanma hakkının ve demokratik siyasetin yanında olmaya devam edeceğiz.

Mustafa Başkanımız, tutulduğu zindandan başı dik, alnı ak çıkana ve çok sevdiği Bursa'ya yeniden hizmet etmeye başlayana kadar dayanışmayla, kararlılıkla, demokrasiye ve adalete sahip çıkmayı sürdüreceğiz."