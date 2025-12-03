Özgür Özel'in çağrısı karşılık buldu: Pijamamı çıkardım geldim

CHP, Güngören'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde konuşma yaptığı sırada bir yurttaşın "Pijamamı çıkarttım geldim" yazılı pankartını okuyarak, teşekkür etti.

CHP'den kurultay sonrası ilk miting! Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingleri'nde adres Güngören

O yurttaş, Güngören'de ikamet ettiğini ve daha önce hiçbir siyasi mitinge katılmadığını, ancak Özgür Özel'in "Pijamalarınızı çıkartıp mitinglere katılın" çağrısından etkilenerek mitinge katıldığını ifade etti.

"İLK DEFA MİTİNGE GELİYORUM"

Eyleme katılma motivasyonunu anlatan Hamza Keskiner isimli yurttaş, şu ifadeleri kullandı:

"Güngörenliyim. İlk defa mitinge geliyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Çok da güzel. Taleplerimiz özgürlük. Şaşkınım, şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Vallahi Özgür başkanın bir kelimesinden etkilenmiştim. Emekliyim. Geçim zor, geçinemiyorum. Bizleri görseler, iyi değiliz. Özgür Bey hazırladığım pankartı gördü çok sağ olsun. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bundan sonra da mitinglere katılmaya devam edeceğim."