Özgür Özel'in çağrısı karşılık buldu: Pijamamı çıkardım geldim

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Pijamalarınızı çıkartıp mitinglere katılın" çağrısı üzerine Güngören'deki mitinge "Pijamamı çıkardım geldim" pankartıyla katılan yurttaş, ilk kez mitinge geldiğini ve Özel'in sözünden etkilendiğini söyledi.

CHP, Güngören'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde konuşma yaptığı sırada bir yurttaşın "Pijamamı çıkarttım geldim" yazılı pankartını okuyarak, teşekkür etti.

CHP'den kurultay sonrası ilk miting! Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingleri'nde adres GüngörenCHP'den kurultay sonrası ilk miting! Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingleri'nde adres Güngören

O yurttaş, Güngören'de ikamet ettiğini ve daha önce hiçbir siyasi mitinge katılmadığını, ancak Özgür Özel'in "Pijamalarınızı çıkartıp mitinglere katılın" çağrısından etkilenerek mitinge katıldığını ifade etti.

"İLK DEFA MİTİNGE GELİYORUM"

Eyleme katılma motivasyonunu anlatan Hamza Keskiner isimli yurttaş, şu ifadeleri kullandı:

"Güngörenliyim. İlk defa mitinge geliyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Çok da güzel. Taleplerimiz özgürlük. Şaşkınım, şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Vallahi Özgür başkanın bir kelimesinden etkilenmiştim. Emekliyim. Geçim zor, geçinemiyorum. Bizleri görseler, iyi değiliz. Özgür Bey hazırladığım pankartı gördü çok sağ olsun. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bundan sonra da mitinglere katılmaya devam edeceğim."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Siyaset
CHP'li vekillerden 11'inci Yargı Paketi tepkisi: Katiller ve deprem sanıkları muaf tutulsun
CHP'li vekillerden 11'inci Yargı Paketi tepkisi: Katiller ve deprem sanıkları muaf tutulsun
CHP'li Yavuzyılmaz ihale yolsuzluğunu ifşa etti! Ulaştırma bakanına seslendi: Ya iptal ya Yüce Divan
CHP'li Yavuzyılmaz ihale yolsuzluğunu ifşa etti! Ulaştırma bakanına seslendi: Ya iptal ya Yüce Divan