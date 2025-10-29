Özgür Özel'den yurt açılışında AKP'ye sert eleştiri

İBB Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış töreninde konuşan CHP Lideri Özgür Özel, AKP'nin öğrenci yurdu politikasını eleştirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştirilerde bulunan Özel, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel üzerinden dikkat çeken bir örnek verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli'de İBB tarafından inşa edilen 326 kişilik kapasiteli öğrenci yurdunun açılışına katıldı.

AKP'nin yurt yapmama tercihinin politik olduğunu vurgulayan Özel, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu zaman TOKİ'ye öğrenci yurdu yapma talimatı vereceğini belirtti.

"KYK KREDİSNİN 16 BİN 500 LİRA OLMASI LAZIM"

"Cumhuriyet fikri eşitlikten hiçbir zumreninn kıymetli olmamasından, herkesin eşit olmasından doğar. Cumhuriyetçiler, bir itirazın sahipleridir; eşitsizliğe, yoksulluğa, yasaklara, imtiyazlı zumrelere, saraya itirazın adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bizim öfkemiz ve mücadelemiz eşitliğe, kardeşliğe dairdir" diyen Özel AKP'nin öğrencileri yalnız bıraktığını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kimseye düşmanlığımız yoktur ama yoksulluğa, yasaklara düşmanızdır. O yüzden bugün bugün Avrupa'nın en yoksul ülkesinde yaşıyoruz. En fazla işsizi olan ülkesinde yaşıyoruz. 3 gençten 1'inin ne eğitimde ne istihdamda olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ev gençlerinin sayısının 5 milyon olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kayıp bir neslin var olduğu ve gitgide daha da çoğaldığı bir ülkede yaşıyoruz."

"Öğrencilere 3 bin lira kredi veriliyor. Tayyip Bey diyor ki 'Biz geldiğimizde 45 liracıktı 3 bin liraya çıkardık' geldiklerinde çeyrek altın 30 liraydı arkadaşlar. 45 lira 1 buçuk çeyrek altın ediyordu, bugün çeyrek altın 11 bin lira. Hiç arttırmasa 1 buçuk çeyrek altınlık KYK kresini verse bugün öğrenci bursunun 16 bin 500 lira olması lazım. Geldiğinde 1 buçuk çeyrek altın olan burs, bugün 1 çeyrek altın alamıyor. 5'te 1'ine düşmüş hala buradan başarı hikayesi anlatmaya çalışıyor."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN MERKEL ÖRNEĞİ

"Burgün yaşanan Türkiye'ye mahkum değiliz, geldiklerinde bundan iyiydi bu hallere geldik. Ama buna ne mecburuz ne mahkumuz! Buradan genç arkadaşlara şunu söyleyeyim; Cumhuriyet Halk Partisi bir yön olarak değil ama aydınlanma, çağdaşlaşma, çağı yakalama, demokratik yönetilme açısından yönünü Batı'ya dönmüş bir partidi. Atatürk o yönü işaret etti. O yönün anlamı şu; batı denen demokrasilerde liderler mütevazı evlerde oturur, ekonomi sınıfı uçar, basit araçlara binerler ama halk zengindir. Doğu tipi tek adam rejimlerinin olduğu yerlerde saraylar büyüktür, komvoylar uzundur, özel uçaklar, özel saraylar vardır, uçan saraylar vardır, yüzen saraylar vardır, yazlık saray, kışlık saray, bin odalı saraylar vardır ama halk fakirdir." diyen Özel, eski Alman Şansölyesi Angela Merkez üzerinden şu örneği verdi: