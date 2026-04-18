Özgür Özel'den tarihi konuşma! İlerici liderlere 'Otoriterliğe karşı demokrasi seferberliği' çağrısı

CHP Lideri Özgür Özel, Barselona'da düzenlenen "Küresel İlerici Seferberlik" toplantısında liderlere seslendi. Özel, "İhtiyacımız olan birbirine güç veren ilericilerdir. O irade bu salondadır. Hep birlikte bir seferberlik ilan ediyoruz. Seferberliğimiz, kurumları, kuralları ve demokrasiyi gerileten otoriterliğe karşı hep beraber durmak içindir." dedi.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, İspanya'nın Barselona kentinde Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak (PI) tarafından ortak düzenlenen "Küresel İlerici Seferberlik" toplantısının liderler oturumuna katıldı.

Burada konuşma yapan Özel, dünyanın birçok ülkelerinden gelen binlerce katılımcıya hitap etti.

Konuşmasında "otoriterliğe karşı demokrasi" vurgusu yapan Özel, 4 bini aşkın ilerici lider, aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantıda, "Seferberliğimiz, kurumları, kuralları ve demokrasiyi gerileten otoriterliğe karşı hep beraber durmak içindir." dedi.

"OTORİTESLİĞE KARŞI SEFERBERLİK" ÇAĞRISI

Özgür Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyacımız olan birbirine güç veren ilericilerdir. O irade bu salondadır. Hep birlikte bir seferberlik ilan ediyoruz. Seferberliğimiz, kurumları, kuralları ve demokrasiyi gerileten otoriterliğe karşı hep beraber durmak içindir.

Kararlılığımız, kurumları inşa etmek, kuralları tesis etmek, demokrasiyi yaşatmak içindir. Geçen hafta Macaristan’da tüm dünyaya önemli bir mesaj verildi. Otoriterliğe karşı olan herkes, kendinden fedakarlık yaparak büyük bir demokrasi cephesinin oluşturulabileceğini gösterdi.

Türkiye’de de son yerel seçimde biz bunu başardık. Ancak sonrasında çok ağır bir saldırıya uğradık. İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı İmamoğlu’nu hapse atarak bir sonraki iktidara bugünden darbe yapan anlayışa karşı, bir yıla aşkın süredir meydanlarda mücadele veriyor, halkın iradesini savunuyoruz.

Bu seferberliğin çatısı ülkemizde tüm demokratların katıldığı Türkiye ittifakıdır. Mücadelemizde sembol olan milyonların seslendirdiği bir sloganımız var; Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.

Son söz Filistin’i selamlayarak, Ukrayna’daki, İran’daki kadın ve çocukları selamlayarak; dünyanın bütün çocuklarını ve kadınlarını selamlayarak savaşa hayır barış hemen şimdi!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

