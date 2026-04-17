Özgür Özel İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Küresel İlerici Seferberlik toplantısı için bulunduğu İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Küresel İlerici Seferberlikin 17-18 Nisan’da düzenlenen ilk toplantısı için bulunduğu İspanya’nın Barselona kentinde temaslarını sürdürüyor.
Başkan yardımcılığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalist Partisinin ortaklığında düzenlenen toplantının ilk gününde CHP Lideri Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
İki liderin samimi anları objektiflere yansıdı.
