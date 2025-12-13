Özgür Özel’den Kayseri’de şehit askerler için taziye ziyareti

Azerbaycan'dan Türkiye'ye geldiği sırada Gürcistan'da 25 Aralık'ta düşen askeri kargo uçağında, şehit olan 20 askerin 9'u 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan görev yapıyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 75’incisini gerçekleştirmek üzere geldiği Kayseri’de ilk olarak 12’nci Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Hv. Uçk. Bkm. Astsubay İlhan Ongan şehadet haberi ailesine verildi: Gürcistan'da düşen uçaktaydı

20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi

ÖZEL'DEN ŞEHİT OLAN ASKERLER İÇİN TAZİYE ZİYARETİ

Özel’e burada; CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu eşlik etti.

Burada Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz ile görüşen Özel, şehit olan dokuz asker için taziye dileklerini iletti.