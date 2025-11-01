Özgür Özel'den İmamoğlu ziyareti sonrası Silivri'de flaş açıklama

CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası açıklamalarda bulunuyor...

Özel, konuşmasına Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) milletvekili Can Atalay'ın ziyaretine ilişkin konuştu. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı da ziyaret ettiğini söyleyen Özel, Yanardağ'ın daha önce 4 kez cezaevine atıldığını belirerek hukuksuz tutuklamalara tepki gösterdi.

"AMAÇ MUHALEFETİN SESİNİ KISMAK"

TELE1'e kayyum atanmasına tepki gösteren Özel, iktidarın asıl amacının muhalefetin sesinin kısmak olduğunu söyledi.

Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye iftira atılması yönünde müteahhitlere baskı uygulandığını ifade etti.

İBB'ye yönelik casusluk suçlamalarıyla ilgili de konuşan Özel, "Adı geçen şirketlere ihale veren iki bakanlık... Plaket verenler... Konudan bi haber kötü niyetli bir saldırıyla karşı karşıyayız" dedi.

