Özgür Özel'den Dünya Engelliler Günü mesajı: Kimseyi geride bırakmadan yürüyeceğiz

CHP Lideri Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Engelsiz bir Türkiye hepimizin daha adil bir yarını olduğunu vurgulayan Özel, "Söz veriyoruz, kimseyi geride bırakmadan yürüyeceğiz" dedi.

TBMM'de CHP AKP DEM Parti ortak açıklama yaptı! Engelliler için bir araya geldiler

CHP Genel Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri yer verdi:

Siyaseti; en çok ihtiyacı olanın yanında durmak, sesi duyulmayanın sesi olmak için yapıyoruz.



Tam da bunun için eşitliği ve erişilebilirliği bu ülkenin standartı haline getirmek zorundayız.



Çünkü engelsiz bir Türkiye, hepimizin daha adil, daha insani ve daha güçlü yarını… pic.twitter.com/4CNspAbpuc