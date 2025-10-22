Özgür Özel meydanda tek tek açıklamıştı: İşte AKP'li belediyedeki skandalların ayrıntıları

Geçtiğimiz hafta İstanbul Sarıyer'de düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuşan CHP Lideri Özgür Özel, "Haftaya çarşamba Arnavutköy'deki skandalları ifşa edeceğim" demişti.

Özel, merakla beklenen ifşaları 22 Ekim Çarşamba günü Arnavutköy'de düzenlenen 63'üncü mitingte tek tek açıkladı.

CHP'nin 63'üncü mitingi AKP'nin talana açtığı Arnavutköy'de!

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ARNAVUTKÖY'DE PEŞ PEŞE İFŞALAR

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan CHP Genel Başkanı, Ekim 2024'te yapılan şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Savcılığı'nın Arnavutköy Belediyesi'ne Hadımköy'deki kaçak yapının yıkılması yönünde talimat verdiği söyledi.

BELEDİYEDEN SAVCILIĞA YALAN BEYAN İDDİASI

Özel, geçtiğimiz haziran ayında savcılığın AKP'li belediyeye yönelik "Kaçak yapıyı yıktınız mı?" şeklindeki sorusuna Belediye Başkan Yardımcısı Davut Palalı'nın "İmar kirliliğine neden olan yapı kaldırılmıştır" yanıtını verdiğini söyledi.

Fakat Özel'in belirttiğine göre 300 metrelik ilave kaçak yapı yıkılmadı. Konu hakkında CHP Genel Başkanı şöyle konuştu:

"Hadımköy, Yeşilbayır. Yaz Akın yaz parsel numarası veriyoruz. 10835 parsel. Buraya kaçak şekilde 300 metre ilave kapalı alan yapılmış. Şikayete konu olmuş, mahkeme 'Yıkın' demiş. Bunu dediğinde Ekim 2024'müş. GOP Savcılığı, Haziran'da 'Kaçak yapıyı yıktınız mı?' diye. Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, 'İmar kirliliğine neden olan yapı kaldırılmıştır' diye yanıt vermiş. Yalan yazı yazılmıştır. Yargılamaya müdahale vardır, savcılığa yalan beyan vardır. Yıkın dediğiniz binayı yıkmayan belediye başkan yardımcısı Davut Paralı'yı sabah evinden alıyor musun?"

"AKP'Lİ BAŞKAN VE YARDIMCISI VİLLAYI İMARA AYKIRI ŞEKİLDE YÜKSELTMİŞLER" İDDİASI

Ardından CHP Genel Başkanı uzun süre konuşulacak bir iddia daha ortaya attı.

Yoğun katılımın sağlandığı Arnavutköy'deki mitingte konuşan Özel, AKP'li Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi Ercan Döner ve Belediye Başkanı Mustafa Candarlıoğlu'nun 'Kanal İstanbul' projesi güzergahından aldıkları arsaya yaptıkları villayı usulsüz şekilde yükseltmek istediklerini ancak iki memurun itirazıyla karşılaştığını söyledi.

AKP'li isimlere karşı gelen memurların sürüldüğünü ve yerlerine getirilen memurların söz konusu projeye olumlu yanıt verdiğini öne süren Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenerek şöyle konuştu:

"Başkan Mustafa Candaroğlu, Meclis üyesi Ercan Döner Kanal İstanbul manzaralı arsa almışlar. Demişler ki 'Reis helikopterle geziyor. Kuponları söylüyor. Oğlum Ercan bir arsa da biz kapalım.' Gitmişler, oraya belediyeden villa ruhsatını da almışlar. Bodrum katını çıkarken şeytan dürtmüş bunları."

"Bunlar, gitmişler villayı imara aykırı şekilde yükseltmişler. Memura gitmişler. Hani memur Teoman vardı ya, onun gibi. Memur Serdar ile memur Fatih'e imza atın demişler. Onlar da bu imza adamı yakar deyip imza atmamışlar. Aylarca direnmişler. Memurları sürmüşler. Yerine memur getirmişler ve imzaları almışlar. Villa orada duruyor. Yarın sabah 6.30'da Mustafa Candaroğlu ve Ercan Döner'i evinden alıyor musun? Hadi bakalım"

AKP'Lİ YÖNETİCİYE YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK ZARARINA SATIŞ

CHP Lideri Özel, son olarak dönemin Hadımköy Belde Belediyesi tarafından yapılan Kelebek Matbaası'nın Arnavutköy Belediyesi'ne devrolduktan sonra 2016'ya AKP İl Yöneticisi Burak Aydın'a zararına satıldığını da öne sürerek şöyle konuştu: