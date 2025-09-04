Özgür Özel: Bu koltuklara yıllarca oturmak üzere gelmiş değiliz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV’de katıldığı programda partisinin hedeflerini ve yaklaşımını anlattı. Özel, ‘başarı odaklı’ bir anlayışla göreve geldiklerini belirterek, seçimlerde iddialı olduklarını söyledi.

Özel, CHP Genel Başkanlığına geldikten sonra genç kadrolarla birlikte yola çıktıklarını hatırlattı:

“Biz bu partinin evlatlarıyız. Ama başımızın üzerindeki yüzde 25’lik cam tavana razı değiliz. Bizim o tavanı paramparça etmemiz lazım. Bunu gençlerle, kadınlarla, bilimle ve çağı yakalayarak yapacağız.”

Seçimlerde birinci parti olmayı temel hedef olarak gördüklerini söyleyen Özel, merhum Başbakan Ecevit'ten örneğini verdi:

Ecevit, 1970’lerde dört seçime girdi, birinci parti çıktı. Eğer bir seçimden birinci parti çıkmazsak, görevi bir başka arkadaşa bırakacağız. Tek seçim. Eğer Genel Başkan olarak bir seçimde birinci parti yapamıyorsak partiyi, kurultayı toplayacağız ve bırakacağız. Yani bu koltuklara, Genel Başkanlık koltuğuna, Parti Meclisi, MYK koltuklarına öyle yıllarca oturmak üzere ya da ne olursa olsun oturmak üzere gelmiş değiliz.

Özel, göreve geldiklerinde tüzük ve program değişikliği sözü verdiklerini anımsattı:

İlk geldiğimizde verdiğimiz söz; tüzük değişecekti, dört dörtlük tüzük oldu. İlk başta dediler ‘Olacak mı, olmayacak mı, söz verdiler yapmayacaklar mı?’ Çünkü hemen bir yerel seçim gündemi gelmişti. 4 Eylül’e ertelemiştik. Geçen sene bugün başladık. Dört başı mamur tüzüğümüzü oy birliği ile çıkardık. Yani en tartışmalı maddeye 36 itiraz vardı. Baz maddelere bir itiraz. Geri kalanı bin 350 delegenin tamamının oyu ile geçti. Program dedik, dediğimiz gibi çalışmaları yaptık ve buraya geldik. Bu arada yerel seçimlerde de ölçme - değerlendirme odaklı bir aday belirleme ve saha anketleri ile adayları takip ederek yüzde 38 oy alıp, 413 belediye kazanıp, Türkiye nüfusunun yüzde 65’ine belediyecilik hizmeti götürme görevini üstlendik. Partiyi 47 yıl sonra da birinci parti yaptık ve görevimize devam ediyoruz.”







