Özgür Çelik'ten 60'ıncı mitingine davet

Özgür Çelik'ten 60'ıncı mitingine davet
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın Şişli'de düzenlenecek mitinge yurttaşları davet ederek, "Adalet, özgürlük ve demokrasi için düzenleyeceğimiz bu büyük eyleme tüm İstanbulluları davet ediyoruz" dedi.

CHP, yarın saat 20.30'da Halasgargazi Caddesi Cevahir AVM önünde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenleyecek.

İmamoğlu'ndan 200'üncü gündeki mitinge davet!İmamoğlu'ndan 200'üncü gündeki mitinge davet!

"200 GÜNLÜK ZULME KARŞI 200 GÜNDÜR KESİNTİSİZ DİRENİŞTEYİZ"

Miting alanına giderek incelemelerde bulunan Çelik, alanda yaptığı açıklamada, "200 günlük zulme karşı 200 gündür kesintisiz direnişteyiz. Haksız ve hukuksuz tutuklamalara karşı; Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, tutuklu belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve yol arkadaşlarımıza özgürlük için 8 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde Şişli’de, Cevahir AVM önünde büyük bir eylem gerçekleştireceğiz. Adalet, özgürlük ve demokrasi için düzenleyeceğimiz bu büyük eyleme tüm İstanbulluları davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
Siyaset
YPG silah bırakır mı?
YPG silah bırakır mı?
Sumud önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Sumud önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından AİHM kararına itiraza tepki
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından AİHM kararına itiraza tepki