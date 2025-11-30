Özgür Çelik: CHP emin adımlarla iktidara gidiyor

Özgür Çelik: CHP emin adımlarla iktidara gidiyor
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 39. Olağan Kurultay'da oy verdikten sonra yaptığı konuşmada, CHP'nin tüm yargı kuşatmalarına rağmen emin adımlarla iktidara yürüdüğünü ifade etti.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı üçüncü gününde PM ve YDK seçimleriyle devam ediyor. Oy verme işlemi sürdüğü sıralarda gazetecilere konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bütün yargı kıskacına rağmen, tüm kuşatmalara rağmen, CHP emin adımlarla iktidara gidiyor. Bu kurultay da bu noktada çok tarihi bir kurultay" dedi.

CHP kurmaylarını seçiyor: Özgür Özel oyunu kullandıCHP kurmaylarını seçiyor: Özgür Özel oyunu kullandı

"CHP EMİN ADIMLARLA İKTİDARA GİDİYOR"

"Kurultayın birinci gününde parti programını oy birliğiyle kabul ettik. İkinci gününde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, rekor bir oyla tekrar seçildi 1333 oy ile. Bir rekor da 2 yıl içerisinde dört kez genel başkan seçilmesidir. 38'inci Olağan Kurultay, birinci olağanüstü, ikinci olağanüstü, dördüncüsü de gerçekleştirdiğimiz 39'uncu Olağan Kurultay. Bugün de partimizin parti organlarını seçiyoruz. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerini seçiyoruz ve kurultayımızı tamamlamış olacağız" ifadelerini kullanan Özgür Çelik, partisnin iktidara yürüdüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

  • "Coşkulu bir kurultay. Farkındaysanız dün Genel Başkanımızın konuşması çok coşkuluydu. Salon tıklım tıklım doluydu. Bugün yine salon tıklım tıklım dolu. Orada bir slogan var biliyorsunuz; "Şimdi iktidar zamanı" diye. Bu yönüyle bu kurultay bir sonuç değil, yepyeni bir başlangıç. Neyin başlangıcı? CHP Türkiye'nin yerel seçimlerde birinci partisi, şimdi emin adımlarla iktidara gidiyoruz. Bütün yargı kıskacına rağmen, tüm kuşatmalara rağmen, CHP emin adımlarla iktidara gidiyor. Bu kurultay da bu noktada çok tarihi bir kurultay."

Kaynak:ANKA

