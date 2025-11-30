Özgür Çelik: CHP emin adımlarla iktidara gidiyor

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı üçüncü gününde PM ve YDK seçimleriyle devam ediyor. Oy verme işlemi sürdüğü sıralarda gazetecilere konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bütün yargı kıskacına rağmen, tüm kuşatmalara rağmen, CHP emin adımlarla iktidara gidiyor. Bu kurultay da bu noktada çok tarihi bir kurultay" dedi.

CHP kurmaylarını seçiyor: Özgür Özel oyunu kullandı

"CHP EMİN ADIMLARLA İKTİDARA GİDİYOR"

"Kurultayın birinci gününde parti programını oy birliğiyle kabul ettik. İkinci gününde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, rekor bir oyla tekrar seçildi 1333 oy ile. Bir rekor da 2 yıl içerisinde dört kez genel başkan seçilmesidir. 38'inci Olağan Kurultay, birinci olağanüstü, ikinci olağanüstü, dördüncüsü de gerçekleştirdiğimiz 39'uncu Olağan Kurultay. Bugün de partimizin parti organlarını seçiyoruz. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerini seçiyoruz ve kurultayımızı tamamlamış olacağız" ifadelerini kullanan Özgür Çelik, partisnin iktidara yürüdüğünü vurgulayarak şunları söyledi: