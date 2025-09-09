Özel'in ofisine çöp konteyneri ile barikat! Emniyet amiri 'talimatı ben verdim' dedi

Kayyum Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanmasının ardından CHP, Sarıyer'deki il binasını Bahçelievler'e taşıdı. CHP, Yargıtay'a da bu durumu bildirerek Bahçelievler'deki binayı resmileştirdi.

Fakat kayyum Tekin, Özel'in ofisi olarak bildirilen binayı İstanbul İl Başkanlığı gibi kullanmak için bugün de geldi.

Tekin, 30 kişilik bir listeyi polise vererek CHP'lilerin girişini engelledi.

Özgür Özel'in de bugün binaya geleceği öğrenildi.

Yüzlerce polis nöbet tutarken, binanın giriş çıkışlarına barikat kuruldu.

Binanın arka girişine de çöp konteyneriyle barikat kuruldu. Videoyu CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal paylaştı.

Tanal ve CHP İstanbul Milletvekilleri Ali Gökçek ile Turan Taşkın Özer, giriş yasağına ilişkin mahkeme kararı istedi.

Alandaki emniyet amiri, "Talimatı ben verdim" deyip uzaklaştı.

Amir, herhangi bir mahkeme kararı ibraz etmedi.