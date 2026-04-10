Özel'den Ankara'dan telefon açılıyor iddiası! "Savcılara 'Hiç mi ihbar yok' denilerek soruşturma telkin ediliyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Demokrat Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yönelik işlem üzerinden yargı süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Özel, bazı Cumhuriyet başsavcıları ve savcılara Ankara’dan telefon açılarak operasyon ve soruşturma yönünde baskı yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını söyledi.

Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yapılan operasyonun sorulması üzerine Özel şöyle dedi:

“Mersin Yenişehir Belediye Başkanımızla konuştuk. Yenişehir Belediyesi’nde bir takım ihbarlar, duyumlar üzerine bazı aramaların yapıldığını, kendilerinin de konu hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadıklarını, belediye başkanıyla ya da siyasilerle ilgili şu an itibariyle herhangi bir gözaltı veya soru, soruşturma ve odalarında arama gibi bir durumun olmadığını bana ifade etti.

Dikkatle takip ediyoruz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Türkiye’nin dört bir yanında Cumhuriyet Başsavcılarına ya da doğrudan bazı savcılara Ankara’dan, ‘Ya hiç mi ihbar yok?..’ Soruşturma dediğin basit şüphe ile başlar. Hatta ilk göreve geldiği gün Adalet Bakanı bir gaf yapmıştı, ‘Kuvvetli şüphe ile başlar’ demişti. Soruşturmanın basit şüphe ile başladığı, kuvvetli şüphe ile de kovuşturma evresine geçilebildiği konusu kendisine hatırlatılmıştı. O travmatik bir düzen içinde zihin işlediğinden ötürü, her telefona "Soruşturma basit şüphe ile başlar. Hiç mi ihbar yok, hiç mi söylenti yok? Sosyal medyada da mı bir şey yok?" diyerek, Cumhuriyet Başsavcılarına bir takım operasyonlar telkin edildiği veya bir takım soruşturmaların yapılması noktasında baskılar yapıldığı kulağımıza geliyordu.”