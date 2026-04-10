Özel'den Ankara'dan telefon açılıyor iddiası! "Savcılara 'Hiç mi ihbar yok' denilerek soruşturma telkin ediliyor"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Demokrat Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yönelik işlem üzerinden yargı süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Özel, bazı Cumhuriyet başsavcıları ve savcılara Ankara’dan telefon açılarak operasyon ve soruşturma yönünde baskı yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını söyledi.
SAVCILARA TELEFON EDİLİYOR İDDİASI
Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yapılan operasyonun sorulması üzerine Özel şöyle dedi:
“Mersin Yenişehir Belediye Başkanımızla konuştuk. Yenişehir Belediyesi’nde bir takım ihbarlar, duyumlar üzerine bazı aramaların yapıldığını, kendilerinin de konu hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadıklarını, belediye başkanıyla ya da siyasilerle ilgili şu an itibariyle herhangi bir gözaltı veya soru, soruşturma ve odalarında arama gibi bir durumun olmadığını bana ifade etti.
Dikkatle takip ediyoruz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Türkiye’nin dört bir yanında Cumhuriyet Başsavcılarına ya da doğrudan bazı savcılara Ankara’dan, ‘Ya hiç mi ihbar yok?..’ Soruşturma dediğin basit şüphe ile başlar. Hatta ilk göreve geldiği gün Adalet Bakanı bir gaf yapmıştı, ‘Kuvvetli şüphe ile başlar’ demişti. Soruşturmanın basit şüphe ile başladığı, kuvvetli şüphe ile de kovuşturma evresine geçilebildiği konusu kendisine hatırlatılmıştı. O travmatik bir düzen içinde zihin işlediğinden ötürü, her telefona "Soruşturma basit şüphe ile başlar. Hiç mi ihbar yok, hiç mi söylenti yok? Sosyal medyada da mı bir şey yok?" diyerek, Cumhuriyet Başsavcılarına bir takım operasyonlar telkin edildiği veya bir takım soruşturmaların yapılması noktasında baskılar yapıldığı kulağımıza geliyordu.”
Özel, hangi işlemlerin gerçek ihbarlara dayandığının zaman içinde ortaya çıkacağını söyledi. Yargıya güvenin ciddi biçimde zedelendiğini savunan Özel, Akın Gürlek’i de hedef aldı.
Özel şöyle dedi:
“Bunların hangisi bu tip bir noktadan hareketle yapılmıştır? Hangisi işte Cumhuriyet Başsavcılıklarına gelen ve değerlendirilmesi hukuken de gerekli ihbarlar neticesinde yapılmaktadır? Onu zaman içinde iddialar ortaya çıktığında, iddianameler oluşacaksa iddianameler dönüştüğünde göreceğiz. Ama şu anda öyle bir noktadayız ki Akın Gürlek, ‘İki kere iki dört’ dese, bunun asla ve asla doğru olmadığını düşünen toplumda bir yüzde 75’lik kesim var. Bugüne kadar yaptıkları her şey onları bu noktaya getirdi. Türkiye’nin herhangi bir yerinde gerçekten hukukun gerektirdiği bir soruşturma açılacak olsa… Ben arkadaşlara şunu söylüyorum. ‘Yoktur ama, olmaz ama, asla kabul etmem ama içimizde gerçekten bir hırsız varsa herhalde kendini en güvende hisseden kişi odur.’ Çünkü o kadar haksız işler yapıyorlar ki artık bundan sonra yaptıkları her işte ciddi bir şüphe vardır.”
Özel, Akın Gürlek’in görevde kalmasının yalnızca muhalefet açısından değil, görevini hukuka uygun yaptığını düşünen yargı mensupları açısından da sorun yarattığını savundu. Özel şu ifadeleri kullandı:
“Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’nda oturduğu her gün Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan ve görevinin gereğini yaptığını düşünen tüm savcılar, hakimler açısından da bir şüphe uyandırmaktadır. Akın Gürlek’in bizatihi varlığı hukuka güven ve yargı bağımsızlığı noktasında taşınamaz yük haline dönüşmüştür. O yüzden de Türkiye’nin herhangi bir yerinde yapılan herhangi bir operasyona kimsenin ‘Hukuki bir operasyondur’ diyecek durumu yoktur.”