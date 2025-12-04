Özel'den Ankara'da dikkat çeken ziyaret et! Muhabirlere bakın nasıl yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç'i makamında ziyaret etti. Görüşmede Özel’e, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci Binici ve Ulaş Karasu eşlik etti. Ziyaretin başlangıcında Güleç, heyeti kapıda karşıladı.

Saat 14.00’te başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Özel, ziyaretin içeriğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek yargıyı ziyaretlerimizi bugün de Uyuşmazlık Mahkemesi'ni ziyaret ederek sürdürdük, hatta tamamladık. Yüksek yargının değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle Türkiye'nin anayasaya bağlı bir hukuk devleti olması noktasındaki genel değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz"

"SİYASİ YORUM OLMAZ"

Özel, ziyaretlerin siyasi içerikli olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu ziyaretler siyasi yönü olmayan, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptığımız, yargı bağımsızlığına vurgu yaptığımız, anayasanın devletin tüm kurumları açısından bağlayıcılığına vurgu yaptığımız, ziyaret ettiğimiz kurumları önemsediğimize yönelik düşüncelerimizi duygularımızı paylaştığımız ziyaretler oluyor"

Gündeme ilişkin sorulara ise yanıt vermeyen Özel, açıklamasını "Gündeme dair siyasi bir değerlendirme konum ve mekan gereği uygun olmaz, o açıdan teşekkür ediyorum" sözleriyle noktaladı.