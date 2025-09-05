Özel: Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek

"Ne bekliyorduk yani? Tayyip Erdoğan eline beyaz zambaklar yaptırıp devir teslim için bizi mi bekleyecekti?" diyen Özgür Özel, "O yüzden yatanımız yatacak. Bedel ödeyenimiz bedel ödeyecek. Bu mücadele sırasında çok yorulacağız.Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek ama hepimiz şunu biliyoruz ki şartlar 100 yıl öncesindekinden ağır değil" dedi.

Sitemizi

Haberler'de takip edin