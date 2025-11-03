Osman Baydemir'den Barzani'ye ziyaret

Yayınlanma:
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Mesud Barzani'yi ziyaret etti.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski milletvekili Osman Baydemir, KDP Genel Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

BAYDEMİR İLE BARZANİ BİR ARAYA GELDİ

Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Barzani ile Baydemir'in bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Türkiye'de Kürt meselesinin çözümü kapsamında başlatılan süreçte atılması gereken adımların ele alındığı ifade edildi.

osmanbaydemir-barzani2.jpg

Açıklamada ayrıca, tarafların bölgesel istikrar, barış ve demokratik çözümün önemi üzerine fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Numan Kurtulmuş'tan 'çözüm süreci' açıklaması: Bazı çakallar istemiyorNuman Kurtulmuş'tan 'çözüm süreci' açıklaması: Bazı çakallar istemiyor

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILMIŞTI

Yurt dışında firari olarak yaşayan ve kırmızı bültenle aranan Baydemir hakkında iade talebi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

