Öcalan komisyonda konuşmak istiyor: Bahçeli'nin sözünü hatırlattı

PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı almasının ardından Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sürece ilişkin yaptığı açıklamada komisyonun yol haritasını eleştirdi.

Komisyonun yol haritasını eleştiren ve süreçteki belirsizliğe değinen Doğan, "Neden bu komisyonun hala bir yol haritası yok. Neden bu komisyonun yol haritasına ilişkin kamuoyu yeteri kadar bilgiye sahip değil. 'Gidilsin mi gidilmesin mi?' meselesine dönecek olursak. Öcalan diyor ki 'Komisyon'a anlatacağım aktaracağım şeyler var' diyor. Bunu aracılar vasıtasıyla yapmak istemediğini söylüyor. Bunu doğrudan komisyona aktarmak istiyor" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ'A ÇAĞRI YAPTI

Doğan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek, "Daha fazla geciktirmeden komisyon bir şekilde Öcalan ile görüşmenin formülünü bulmak zorunda. Bu bir gereklilik. Olması gerekendir" dedi.

"KURSAĞIMIZDA KALMAMALI"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Gelsin Meclis'te konuşsun, umut hakkı tanınsın' sözünü hatırlatan Doğan, Öcalan'ın bir ada mesafesinde olduğunu söyledi; "O sözler hepimizi heyecanlandırdı. Çözüm için heyecanlandırdı, kalıcı barış için heyecanlandırdı. Bir arada yaşam için heyecanlandırdı. Bu heyecan kursağımızda kalmamalı" ifadelerini kullandı.

DEM HEYETİ ÖCALAN İLE GÖRÜŞECEK

Ayrıca DEM Parti Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinden oluşacak olan heyetin önümüzdeki hafta İmralı Adası’nda Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceği ifade edildi.