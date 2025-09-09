Öcalan komisyonda konuşmak istiyor: Bahçeli'nin sözünü hatırlattı

Öcalan komisyonda konuşmak istiyor: Bahçeli'nin sözünü hatırlattı
Yayınlanma:
Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararının ardından Meclis’te kurulan komisyonun belirsiz yol haritasını eleştiren DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Öcalan’la doğrudan görüşme çağrısı yaptı. Doğan, "Öcalan diyor ki 'Komisyon'a anlatacağım aktaracağım şeyler var' diyor. Bunu aracılar vasıtasıyla yapmak istemediğini söylüyor. Bunu doğrudan komisyona aktarmak istiyor" dedi.

PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı almasının ardından Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sürece ilişkin yaptığı açıklamada komisyonun yol haritasını eleştirdi.

Komisyonun yol haritasını eleştiren ve süreçteki belirsizliğe değinen Doğan, "Neden bu komisyonun hala bir yol haritası yok. Neden bu komisyonun yol haritasına ilişkin kamuoyu yeteri kadar bilgiye sahip değil. 'Gidilsin mi gidilmesin mi?' meselesine dönecek olursak. Öcalan diyor ki 'Komisyon'a anlatacağım aktaracağım şeyler var' diyor. Bunu aracılar vasıtasıyla yapmak istemediğini söylüyor. Bunu doğrudan komisyona aktarmak istiyor" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ'A ÇAĞRI YAPTI

Doğan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek, "Daha fazla geciktirmeden komisyon bir şekilde Öcalan ile görüşmenin formülünü bulmak zorunda. Bu bir gereklilik. Olması gerekendir" dedi.

"KURSAĞIMIZDA KALMAMALI"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Gelsin Meclis'te konuşsun, umut hakkı tanınsın' sözünü hatırlatan Doğan, Öcalan'ın bir ada mesafesinde olduğunu söyledi; "O sözler hepimizi heyecanlandırdı. Çözüm için heyecanlandırdı, kalıcı barış için heyecanlandırdı. Bir arada yaşam için heyecanlandırdı. Bu heyecan kursağımızda kalmamalı" ifadelerini kullandı.

DEM HEYETİ ÖCALAN İLE GÖRÜŞECEK

Ayrıca DEM Parti Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinden oluşacak olan heyetin önümüzdeki hafta İmralı Adası’nda Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Siyaset
TBMM'ye karşı büyük skandal! Başkanvekilinin makam aracına polis izin vermedi
TBMM'ye karşı büyük skandal!
Özel'in ofisine çöp konteyneri ile barikat! Emniyet amiri 'talimatı ben verdim' dedi
Emniyet amiri 'talimatı ben verdim' dedi