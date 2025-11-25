Numan Kurtulmuş'tan 'demokrasi ve güvenlik' mesajı

Yayınlanma:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Milli Güvenlik Mimarisinin Yeniden Düşünülmesi” programında konuştu. Sürece ilişkin yapılan toplantılarda sona gelindiğini belirten Kurtulmuş, güvenlik ile demokrasinin adalet ekseninde dengeli bir şekilde geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te "Küresel ve Bölgesel Değişimlerin Işığında Türkiye'de Milli Güvenlik Mimarisinin Yeniden Düşünülmesi" programında konuştu.

Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, Meclis'te kurulan Komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kurtulmuş, bu kapsamda 18 toplantı yapıldığını belirtti.

"KOMİSYONDA SONA GELİNDİ"

Toplantıda birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisinin de konuşma yaptığını belirtti. Kurtulmuş, sürecin sonuna gelindiğini söyledi.

Demokrasinin mutlaka güvenlikle adım başı gitmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Demokratik standartlar ne kadar yükselirse güvenliğin de o kadar rahat sağlanabileceğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Tüm dinlemelere katılmıştı: TBMM Başkanı Kurtulmuş Öcalan’ı dinlemeye gitmiyorTüm dinlemelere katılmıştı: TBMM Başkanı Kurtulmuş Öcalan’ı dinlemeye gitmiyor

KURTULMUŞ'TAN 'ADALET' VURGULU MESAJ

Yeni dönemde güvenlik ve demokrasi arasında adaletin ekseninde gelişen sağlıklı bir ilişkiyi tesis etmenin önemine vurgu yapan Kurtulmuş,

"Yeni güvenlik mimarimizin temeli asla ve asla içe kapanmacı bir anlayışla olmaz. Tam tersine gerçekleşirecek çok geniş bir perspektifle mümkün olabilir. İçe kapanan her tez ne kadar haklı olursa olsun mutlaka kaybeder. Türkiye'nin bu dünyada, bu bölgede, içe kapanmacı değil, mutlaka dünyadaki bütün sorunların çözülmesinden kendisini sorumlu tutan perspektifte adım atması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

