Naci Görür afiş depremini açıkladı! 'Bizi bulaştırmayın'

İstanbul Şişli’de deprem toplanma alanına inşa edilen 72 katlı rezidans projesi kamuoyunda tepkilere neden olurken, projeyi hayata geçiren Taşyapı’nın sponsorluğunda etkinliklere katılan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür eleştirilerin odağı haline geldi.

TAŞYAPI İNŞAATI'NDA NACİ GÖRÜR AFİŞİ

Taşyapı sponsorluğunda “Çocuklar için deprem söyleşisi” düzenleneceğinin açıklanması sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Tepkiler sürerken tartışmalı inşaat alanının çevresine Görür’ün fotoğraflarıyla birlikte “Deprem dirençli kentler” ve “Çocuklar için Deprem Seferberliği” yazılı afişler asıldı.

"SİYASETLE İŞİMİZ YOK"

Söz konusu afiş tartışmalara neden oldu. Naci Görür konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görür'ün açıklamasında, " Arkadaşlar bir yerlere afişim asılmış diye bazı kimseler rahatsız olmuşlar. Saygı duyuyorum. Ama o yerin tahsisi ve ne için kullanılacağı, kimin yetkisinde olduğu resmi makamarın bileceği iş. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Yaptıkları yanlış da olabilir. Bugüne kadar çok yanlışlar yapıldı. Halk olarak biz de gerektiği gibi davranmadık. Allah bilir daha yanlışlar yapacağız da. Bizi siyasete bulaştırmayın. Siyasetle işimiz yok. Bizi insanımız ilgilendiriyor, yavrularımız ilgilendiriyor. Çocuklarımız, gençlerimiz depremde ölmesin istiyoruz.

Deprem farkındalığı alsınlar, deprem kültürü geliştirsinler bunu nesilden nesle iletsinler istiyoruz. Bu yolda en ufak bir hizmeti dokunandan Allah razı olsun. Yakında “Suça sürüklenen evlatlarımıza farkındalık” eğitimi vereceğiz. İstanbul Milli Eğitim Müdürü ile görüştüm. İnşallah “Çocuklara farkındalık eğitimleri” vermeye çalışacağız. İnsanları sevelim, hizmet edelim, birbirimize düşman olmayalım. İnsanlarımız, çocuklarımız ölmesin. Bizim siyasetle, çıkarla, onunla, bununla işimiz yok. Gelin bugüne kadar yapamadığımız bugün yapalım. DEPREMİ GENÇ NESİLLERLE YENELİM. Sevgiyle" ifadeleri yer aldı.

