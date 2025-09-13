Naci Görür afiş depremini açıkladı! 'Bizi bulaştırmayın'

Naci Görür afiş depremini açıkladı! 'Bizi bulaştırmayın'
Yayınlanma:
İstanbul Şişli’de deprem toplanma alanına inşa edilen 72 katlı rezidans projesinin duvarlarına Deprem Bilimci Naci Görür'ün afişlerinin asılması tepkilere neden olmuştu. Görür, konuya ilişkin açıklama yaptı: "Siyasetle işimiz yok."

İstanbul Şişli’de deprem toplanma alanına inşa edilen 72 katlı rezidans projesi kamuoyunda tepkilere neden olurken, projeyi hayata geçiren Taşyapı’nın sponsorluğunda etkinliklere katılan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür eleştirilerin odağı haline geldi.

TAŞYAPI İNŞAATI'NDA NACİ GÖRÜR AFİŞİ

Taşyapı sponsorluğunda “Çocuklar için deprem söyleşisi” düzenleneceğinin açıklanması sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Tepkiler sürerken tartışmalı inşaat alanının çevresine Görür’ün fotoğraflarıyla birlikte “Deprem dirençli kentler” ve “Çocuklar için Deprem Seferberliği” yazılı afişler asıldı.

"SİYASETLE İŞİMİZ YOK"

Söz konusu afiş tartışmalara neden oldu. Naci Görür konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görür'ün açıklamasında, " Arkadaşlar bir yerlere afişim asılmış diye bazı kimseler rahatsız olmuşlar. Saygı duyuyorum. Ama o yerin tahsisi ve ne için kullanılacağı, kimin yetkisinde olduğu resmi makamarın bileceği iş. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Yaptıkları yanlış da olabilir. Bugüne kadar çok yanlışlar yapıldı. Halk olarak biz de gerektiği gibi davranmadık. Allah bilir daha yanlışlar yapacağız da. Bizi siyasete bulaştırmayın. Siyasetle işimiz yok. Bizi insanımız ilgilendiriyor, yavrularımız ilgilendiriyor. Çocuklarımız, gençlerimiz depremde ölmesin istiyoruz.

naci-gorur.png

Deprem farkındalığı alsınlar, deprem kültürü geliştirsinler bunu nesilden nesle iletsinler istiyoruz. Bu yolda en ufak bir hizmeti dokunandan Allah razı olsun. Yakında “Suça sürüklenen evlatlarımıza farkındalık” eğitimi vereceğiz. İstanbul Milli Eğitim Müdürü ile görüştüm. İnşallah “Çocuklara farkındalık eğitimleri” vermeye çalışacağız. İnsanları sevelim, hizmet edelim, birbirimize düşman olmayalım. İnsanlarımız, çocuklarımız ölmesin. Bizim siyasetle, çıkarla, onunla, bununla işimiz yok. Gelin bugüne kadar yapamadığımız bugün yapalım. DEPREMİ GENÇ NESİLLERLE YENELİM. Sevgiyle" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Siyaset
Son Dakika | Erdoğan'dan İmralı Süreci açıklaması: Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak
Son Dakika | Erdoğan'dan İmralı Süreci açıklaması: Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak
Son Dakika | Erdoğan Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçişini duyurdu
Son Dakika | Erdoğan Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçişini duyurdu
MHRS hacklendi iddiasını açıklama geldi! Sağlık verilerimiz sızdırıldı mı?
MHRS hacklendi iddiasını açıklama geldi!