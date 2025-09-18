MYP'den erken seçim çağrısı!

MYP'den erken seçim çağrısı!
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çayır, erken seçim çağrısında bulundu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emekli Albay Orkun Özeller'in tutuklanmasına tepki gösteren Çayır, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emeklinin ve emekçinin durumuna dikkat çeken Çayır, asıl gündemin bu olduğunu söyledi.

Çayır, "Şu an Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla, mevcut hükümetin öne sürdükleri ve oluşturmaya çalıştığı kamuoyu bir değil. Bizim, Türk milleti olarak, Türk insanı olarak, emekliler olarak, memurlar olarak, işçiler olarak, öğrenciler olarak gündemimiz CHP kurultayı değildir, olamaz. Çarşaf çarşaf haberler yaparak veya gündem oluşturarak, algı oluşturarak olup biteni örtmek sadece anlık olabilir. İfade özgürlüğünü, insan hak ve hukukunu yok eden anlayışların Türkiye'ye verebilecekleri hiçbir şey yoktur" dedi. Emekli Albay Orkun Özeller'in tutuklanmasına da tepki gösterdi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Çayır, "Türkiye’de bir erken seçim zarureti var. Türkiye hem ekonomik hem siyasi hem sosyal bu şekilde yönetilemez. Yönetilme şansı yoktur" ifadelerini kullandı.

